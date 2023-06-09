Одну из сцен в «Паутине вселенных» создал 14-летний школьник

К этому моменту он уже несколько лет оттачивал свое мастерство, создавая короткие компьютерные видеоролики Lego. «Отец показал мне программу для создания трехмерных изображений под названием Blender, и я сразу же подсел на нее. Я смотрел много видео на ютубе, чтобы научиться некоторым вещам», — рассказал он.