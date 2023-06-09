Одну из сцен в «Паутине вселенных» создал 14-летний школьник

Одну из сцен в новом мультфильме «Человек-паук: Паутина вселенных» сделал 14-летний школьник Престон Мутанга. Об этом сообщает The New York Times.
Речь идет о моменте, когда на экране появляется измерение, в котором все напоминает строительные блоки и фигурки Lego. Именно эту сцену создал Мутанга.
По данным издания, школьник с детства проявлял склонность к творчеству, собирая с помощью Lego машины по собственным проектам. В декабре Мутанга начал проект, который и привлек внимание режиссеров «Лего. Фильма» Фила Лорда и Кристофера Миллера и двух сценаристов-продюсеров мультфильма о Майлсе Моралесе. Используя старый компьютер своего отца, школьник воссоздал трейлер мультфильма «Человек-паук: Паутина вселенных» с помощью Lego.
К этому моменту он уже несколько лет оттачивал свое мастерство, создавая короткие компьютерные видеоролики Lego. «Отец показал мне программу для создания трехмерных изображений под названием Blender, и я сразу же подсел на нее. Я смотрел много видео на ютубе, чтобы научиться некоторым вещам», — рассказал он.
Когда видео трейлера разошлось в интернете, продюсер Кристина Стейнберг связалась с Мутангом, чтобы узнать, не хочет ли он отвечать за сцену во вселенной Lego. Тогда же она узнала, что это сделал 14-летний ребенок, по словам продюсера, этот факт поразил всех, включая лучших аниматоров мира.
Убедившись, что предложение Sony Pictures Animation было реальным, отец школьника собрал ему новый компьютер и купил самую современную видеокарту. В течение нескольких недель (во время весенних каникул, а затем после уроков) Мутанга работал над сценой и постоянно созванивался с Миллером, который следил за его прогрессом и давал подробные рекомендации.
По словам режиссера, вклад Мутнги в «Паутину вселенных» является свидетельством не только демократизации кинематографа, но и упорства художника, который посвятил много времени и усилий анимации.
«„Лего. Фильм“ вдохновлен людьми, снимающими фильмы из кирпичиков Lego в домашних условиях. Именно это заставило нас захотеть снять ленту. А в „Паутине вселенных“ идея в том, что герой может прийти откуда угодно. И вот появляется этот героический молодой человек, вдохновленный фильмом, который был вдохновлен такими же людьми, как он», — добавил Лорд.