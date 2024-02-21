Актриса «Настоящего детектива» раскритиковала Ника Пиццолатто за негативные отзывы на 4-й сезон

Создательница последнего сезона Исса Лопес ответила на высказывания Пиццолатто: «Я считаю, что у каждого рассказчика есть очень специфическое, своеобразное и уникальное отношение к историям, которые он создает, и, какова бы ни была его реакция, он имеет на это право. Это его прерогатива».