Актриса «Настоящего детектива» раскритиковала Ника Пиццолатто за негативные отзывы на 4-й сезон

Исполнительница одной из главных ролей в четвертом сезоне «Настоящего детектива» Кали Рейс ответила на критику последней части антологии от шоураннера предыдущих сезонов шоу Ника Пиццолатто, передает Entertainment Weekly.
Продюсер репостнул несколько негативных отзывов от поклонников сериала в инстаграме*, в которых «Ночную страну» назвали «полным провалом», а ее создателей обвинили в «надругательстве над легендарным диалогом» из первого сезона (речь о фразе «время — плоский круг», которую произносит один из персонажей в последней серии 4-го сезона).
«Как жаль… но, слушайте, видимо „мне нечего сказать, поэтому буду оскорблять других“ — это новая мода», — написала в своем твиттер-аккаунте Кали Рейс, сыгравшая в последнем сезоне детектива Эванджелин Наварро.
Ранее Пиццолатто раскритиковал решение связать четвертый сезон с первым. В ныне удаленных постах шоураннер назвал связи с первым сезоном «очень глупыми». «Я определенно не имел никакого отношения к этой истории или чему-либо еще. Не моя вина», — ответил он одному из комментаторов.
Создательница последнего сезона Исса Лопес ответила на высказывания Пиццолатто: «Я считаю, что у каждого рассказчика есть очень специфическое, своеобразное и уникальное отношение к историям, которые он создает, и, какова бы ни была его реакция, он имеет на это право. Это его прерогатива».
Последняя серия четвертого сезона «Настоящего детектива» с подзаголовком «Ночная страна» вышла 18 февраля 2024 года. В своей рецензии критик «Афиши Daily» Евгений Ткачев назвал последнюю часть антологии «проходным полицейским сериалом» и раскритиковал создателей за явное морализаторство.
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