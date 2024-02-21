«Было как в микроволновке»: Остин Батлер рассказал о невыносимой жаре на съемках «Дюны-2»

В недавнем интервью для Entertainment Weekly актер Остин Батлер рассказал, что некоторые участники съемочной группы «Дюны-2» теряли сознание из‑за жары во время съемок.
«Было больше 110 градусов по Фаренгейту (43 градуса по Цельсию. — Прим. ред.). Невыносимо жарко. На мне был парик-лысина, а съемки проходили в павильоне с песком между двумя огромными стенами. В какой‑то момент я ощущал себя в микроволновке. Люди теряли сознание от теплового удара. И это была только первая неделя для меня», — поделился Батлер.
«Это действительно нас сплотило. Когда ты в настолько некомфортных условиях, ты учишься смирению», — добавил он. Первой сценой в новой «Дюне» для актера стала схватка гладиаторов на родной планете Харконненов, в которой его персонаж Фейд-Раута пытается доказать право наследовать престол своего дяди.
По словам Батлера, при подготовке к роли он уделял особое внимание манере речи Стеллана Скарсгорда из первой части, так как считал, что в ней кроется ключ к его собственному персонажу. «Он вырос вместе с Бароном — тот явно сильно повлиял на него. Поэтому, когда я задумался о том, как разговаривает мой персонаж, я понял, что сильнее всего на нашу речь влияют те, кто нас воспитывает», — прокомментировал Батлер.
Мировая премьера фильма «Дюна-2» состоится 1 марта. Предварительные продажи билетов на показы картины оказались выше, чем на «Оппенгеймера» Кристофера Нолана. Критики, посмотревшие ленту, осыпали ее похвалами за ансамбль актеров и захватывающие дух визуальные эффекты. Батальные сцены, по их словам, могут посоперничать с «Властелином Колец: Две крепости» Питера Джексона.