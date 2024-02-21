«Было как в микроволновке»: Остин Батлер рассказал о невыносимой жаре на съемках «Дюны-2»

По словам Батлера, при подготовке к роли он уделял особое внимание манере речи Стеллана Скарсгорда из первой части, так как считал, что в ней кроется ключ к его собственному персонажу. «Он вырос вместе с Бароном — тот явно сильно повлиял на него. Поэтому, когда я задумался о том, как разговаривает мой персонаж, я понял, что сильнее всего на нашу речь влияют те, кто нас воспитывает», — прокомментировал Батлер.