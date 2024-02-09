«Дюна-2» может обойти первую часть по сборам. Предпродажи билетов на нее выше, чем у «Оппенгеймера»

Предварительные продажи билетов на фильм «Дюна-2» оказались выше, чем на «Оппенгеймера» Кристофера Нолана. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на экспертов.
По самым скромным оценкам, стартовые сборы «Дюны-2» составят более 65 млн долларов, что больше, чем у первой части — рекордных для режиссера Дени Вильнева 41 млн. Однако издание отмечает, что на сборах «Дюны» в 2021 году отразился параллельный с прокатом показ на HBO Max.
Согласно мнению других экспертов, сиквел «Дюны» соберет больше — от 75 до 80 млн долларов. Они припоминают успех «Оппенгеймера», который заработал на старте 82,4 млн долларов, а прогнозировали ему 40 млн. Deadline одним из важнейших факторов прорыва байопика Нолана назвал ореол «Барбенгеймера».
Первая часть экранизации научно-фантастической эпопеи вышла в октябре 2021 года. Фильм собрал 402 млн долларов в мировом прокате и заработал 10 номинаций на премию «Оскар», в том числе в категории «Лучший фильм». Награды картина получила за оригинальную музыку, звук, монтаж, операторскую работу, художественную постановку и визуальные эффекты.