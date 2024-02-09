«Дюна-2» может обойти первую часть по сборам. Предпродажи билетов на нее выше, чем у «Оппенгеймера»

По самым скромным оценкам, стартовые сборы «Дюны-2» составят более 65 млн долларов, что больше, чем у первой части — рекордных для режиссера Дени Вильнева 41 млн. Однако издание отмечает, что на сборах «Дюны» в 2021 году отразился параллельный с прокатом показ на HBO Max.