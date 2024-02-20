Волгоградский кинотеатр оштрафовали за показ фильма «Оппенгеймер»

«Оппенгеймер» претендует на «Оскар» в 13 номинациях. В режиссерской категории он главный претендент, поскольку недавно получил главный приз Гильдии режиссеров США (обычно лауреаты этих наград совпадают). На недавней премии BAFTA фильм Нолана собрал больше всех призов — семь, в том числе за лучшую картину, лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль.