Волгоградский кинотеатр оштрафовали за показ фильма «Оппенгеймер»

Суд в Волгограде назначил кинотеатру Mori Cinema штраф в 50 тыс. рублей за трансляцию фильма «Оппенгеймер». Об этом сообщает ТАСС.
В суде заявили, что картина Кристофера Нолана признана Минкультом РФ «несоответствующей традиционным российским духовно-нравственным ценностям». Кроме того, кинотеатр показывал ее без прокатного удостоверения.
Представитель Mori Cinema просил закрыть дело из‑за отсутствия состава правонарушения, утверждая, что факт показа ленты не установлен. Но в суде сочли, что материалы дела доказывают обратное, и признали кинотеатр виновным по статье 14.58 КоАП (показ фильма без прокатного удостоверения).
«Оппенгеймер» претендует на «Оскар» в 13 номинациях. В режиссерской категории он главный претендент, поскольку недавно получил главный приз Гильдии режиссеров США (обычно лауреаты этих наград совпадают). На недавней премии BAFTA фильм Нолана собрал больше всех призов — семь, в том числе за лучшую картину, лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль.