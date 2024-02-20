Волгоградский кинотеатр оштрафовали за показ фильма «Оппенгеймер»

Семён Гудошников
Сегодня в 22:44
Фото: Universal Pictures

Суд в Волгограде назначил кинотеатру Mori Cinema штраф в 50 тыс. рублей за трансляцию фильма «Оппенгеймер». Об этом сообщает ТАСС.

В суде заявили, что картина Кристофера Нолана признана Минкультом РФ «несоответствующей традиционным российским духовно-нравственным ценностям». Кроме того, кинотеатр показывал ее без прокатного удостоверения.

Представитель Mori Cinema просил закрыть дело из‑за отсутствия состава правонарушения, утверждая, что факт показа ленты не установлен. Но в суде сочли, что материалы дела доказывают обратное, и признали кинотеатр виновным по статье 14.58 КоАП (показ фильма без прокатного удостоверения).

«Оппенгеймер» претендует на «Оскар» в 13 номинациях. В режиссерской категории он главный претендент, поскольку недавно получил главный приз Гильдии режиссеров США (обычно лауреаты этих наград совпадают). На недавней премии BAFTA фильм Нолана собрал больше всех призов — семь, в том числе за лучшую картину, лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль.

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