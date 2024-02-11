Гильдия режиссеров США объявила победителей своей премии

В Лос-Анджелесе объявили победителей 76-й премии Гильдии режиссеров США. Главный приз — как лучший постановщик полнометражного фильма — получил Кристофер Нолан, снявший «Оппенгеймер».
Лучшим режиссером драматического сериала признан Питер Хор, автор третьего эпизода «Одних из нас» «Долгое-долгое время». В категории комедийных шоу победил Кристофер Сторер, режиссер «Медведя».
За лучшую режиссуру документального фильма наградили украинского режиссера и военкора Мстислава Чернова за картину «20 дней в Мариуполе».
Лучшей режиссеркой мини-сериала стала Сара Адина Смит («Уроки химии»). Приз за лучший дебют получила Селин Сон, работавшая над «Прошлыми жизнями».
Главная премия Гильдии режиссеров обычно предвещает успех на «Оскаре». За 75 лет ее обладатели выигрывали «Оскар» за лучшую режиссуру 67 раз, в прошлом году лауреаты тоже совпали. Фантастическая комедия «Все везде и сразу» Дэна Квана и Дэниела Шайнерта, взявшая главный приз Гильдии, победила в оскаровской номинации для режиссеров (и еще в шести категориях). Кристофер Нолан в этом году претендует на Оскар в 13 номинациях.