Гильдия режиссеров США объявила победителей своей премии

Главная премия Гильдии режиссеров обычно предвещает успех на «Оскаре». За 75 лет ее обладатели выигрывали «Оскар» за лучшую режиссуру 67 раз, в прошлом году лауреаты тоже совпали. Фантастическая комедия «Все везде и сразу» Дэна Квана и Дэниела Шайнерта, взявшая главный приз Гильдии, победила в оскаровской номинации для режиссеров (и еще в шести категориях). Кристофер Нолан в этом году претендует на Оскар в 13 номинациях.