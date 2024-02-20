Путин: «Мы толерантно достаточно относимся к людям нетрадиционной сексуальной ориентации»

Семён Гудошников
Сегодня в 20:32
Фото: Kremlin.ru

В России «достаточно толерантно» относятся к негетеросексуальным людям, сообщил на форуме «Сильные идеи для нового времени» Владимир Путин.

«Мы толерантно достаточно относимся и к людям нетрадиционной сексуальной ориентации. Мы просто не выпячиваем это и не считаем, что это правильно выпячивать, пускай живут все взрослые люди как хотят, никто их не ограничивает. Но что касается детей, я уже много раз говорил: детей не трогайте», — цитирует его слова «Коммерсант».

Президент отметил, что в стране проживает 190 разных этносов, среди них представители множества конфессий, включая четыре традиционные. «И все себя чувствуют комфортно», — считает глава государства. Он также подчеркнул, что Россия прежде всего «ориентируется на традиционные ценности».

В декабре 2022 года Путин подписал о полном запрете «ЛГБТ-пропаганды» в интернете, СМИ, книгах, кино и рекламе. В ноябре 2023-го Верховный суд признал международное движение ЛГБТ экстремистским.

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