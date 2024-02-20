Путин: «Мы толерантно достаточно относимся к людям нетрадиционной сексуальной ориентации»

«Мы толерантно достаточно относимся и к людям нетрадиционной сексуальной ориентации. Мы просто не выпячиваем это и не считаем, что это правильно выпячивать, пускай живут все взрослые люди как хотят, никто их не ограничивает. Но что касается детей, я уже много раз говорил: детей не трогайте», — цитирует его слова «Коммерсант».