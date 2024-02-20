Студент пересек пешком Москву с запада на восток. На это ему потребовалось 11 часов

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:14
Фото: Serj Sakharovskiy/Unsplash

Студент Илья Вахонин прошел пешком через всю Москву. Он пересек столицу с запада на восток за 11 часов, рассказали телеграм-каналы «Москва 125» и «Это Москва».

Вахонин преодолел путь от самой западной станции московского метро «Аэропорт Внуково» до самой восточной — «Некрасовка». Молодой человек прошел около 56 километров.

По словам студента, путь был непростым. «Все стопы в мозолях… Это не было легко, это было неимоверно сложно. Я не чувствую ног. Я просто не могу идти. Но я смог. Челлендж завершен. Победа», — прокомментировал он.

Вахонин уже не впервые устраивает пешеходные челленджи в столице. Ранее он пытался дойти от станции «Физтех» до «Бунинской аллеи». Это расстояние ему удалось преодолеть со второго раза — более чем за сутки.

Вахонин не единственный россиянин, который совершает длительные пешеходные переходы. Ранее московский учитель Андрей Задураев прошел пешком из Москвы до Петербурга. Этот же маршрут преодолел блогер Саша Золотов.

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