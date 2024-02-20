Студент пересек пешком Москву с запада на восток. На это ему потребовалось 11 часов

Студент Илья Вахонин прошел пешком через всю Москву. Он пересек столицу с запада на восток за 11 часов, рассказали телеграм-каналы «Москва 125» и «Это Москва».
Вахонин преодолел путь от самой западной станции московского метро «Аэропорт Внуково» до самой восточной — «Некрасовка». Молодой человек прошел около 56 километров.
По словам студента, путь был непростым. «Все стопы в мозолях… Это не было легко, это было неимоверно сложно. Я не чувствую ног. Я просто не могу идти. Но я смог. Челлендж завершен. Победа», — прокомментировал он.
Вахонин уже не впервые устраивает пешеходные челленджи в столице. Ранее он пытался дойти от станции «Физтех» до «Бунинской аллеи». Это расстояние ему удалось преодолеть со второго раза — более чем за сутки.