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Учитель дошел пешком из Москвы в Петербург за 17 дней

Семён Гудошников
Сегодня в 17:32

Учитель школы № 2120 в Новой Москве Андрей Задураев прошел пешком из Москвы до Петербурга за 17 дней. Об этом сообщает «Москвич Mag».

Международное агентство Interrecord и Реестр рекордов России зарегистрировали, что мужчина установил мировой рекорд «За наименьшее время путешествия от ЦКАДа до КАДа».

Маршрут Задураева проходил через Клин, Тверь, Торжок, Валдай и Великий Новгород. По пути он вел блог, в котором рассказывал о местных достопримечательностях.

По словам педагога, в день он проходил по 50-80 километров, а за 17 дней преодолел 700 километров. Однако если умножить даже нижний предел — 50 километров — на 17 дней, то выйдет 850, а не 700. Как получилась такая несостыковка, не уточняется.

Задураев — турист с 20-летним стажем, параллельно с преподавательской деятельностью он координирует образовательный туризм по ТиНАО. Свой поход он посвятил 320-й годовщине основания Петербурга.

Этим летом отправиться пешком из Москвы в Петербург решил не только Задураев. Ранее такой путь проделал блогер Саша Золотов вместе с двумя друзьями. Ребята утверждали, что преодолели маршрут в 750 километров за 14 дней (то есть на три дня быстрее, чем Задураев, которого зарегистрировали как рекордсмена).

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