Блогер прошел пешком от Москвы до Петербурга

Блогер Саша Золотов вместе с двумя друзьями прошел пешком из Москвы до Петербурга. Об этом он рассказал в своем инстаграме*.
Путь длиной примерно 750 километров занял у компании 14 дней. 12 раз они ночевали в отелях и дважды на улицах. В одной из сторис Золотов рассказал, что столь длинный путь «это безусловно весело и интересно», но тяжело.
«В основном ты пересиливаешь себя и идешь вперед по 50-60 километров, тебе не до шуток и разговоров. Ты концентрируешься на шаге — чтобы идти в ногу и не отставать, на дыхании — чтобы оно было равномерным и не нужно было тормозить отдыхать часто. В основном ты каждые 10 километров пути справляешься с мыслью об усталости», — написал он.
Блогер отметил, что чаще всего в населенных пунктах, где они останавливались, был свободен лишь один номер, а иногда ни одного. За ночь в отеле они отдавали обычно от 3 до 8 тыс. рублей, но на Валдае единственное место, где они смогли найти ночлег, стоило 18 тыс. рублей. На завтрак на троих компания тратила до 2 тыс. рублей, на ужин — до 3 тыс., но пару раз ужинали они на 6 тыс. Перекусы и вода по пути обходились в 1,5 тыс.
Из других трат: 60 тыс. рублей на экипировку (рюкзаки, трекинговые ботинки, куртки с мембраной, флисовые кофты и прочее), 10 тыс. на препараты для суставов и мышц, а также пластыри, 5 тыс. — на зарядку и колонку.
«Можно было бы полететь за эти деньги в Турцию или Египет, но дай нам этот выбор еще раз, мы бы точно выбрали это приключение», — сказал Золотов. Он отметил, что скоро отправится в новое путешествие, не уточнив, когда и с кем.
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