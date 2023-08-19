Блогер прошел пешком от Москвы до Петербурга

Блогер отметил, что чаще всего в населенных пунктах, где они останавливались, был свободен лишь один номер, а иногда ни одного. За ночь в отеле они отдавали обычно от 3 до 8 тыс. рублей, но на Валдае единственное место, где они смогли найти ночлег, стоило 18 тыс. рублей. На завтрак на троих компания тратила до 2 тыс. рублей, на ужин — до 3 тыс., но пару раз ужинали они на 6 тыс. Перекусы и вода по пути обходились в 1,5 тыс.