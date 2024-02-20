В Disney считают, что в провале их фильмов виноваты фанаты

«Они не выскажутся против расширения прав и возможностей женщин в „Капитане Марвел-2“ или „Звездных войнах“ (имеется в виду последняя трилогия с Дейзи Ридли в главной роли. — Прим. ред.), но скажут, что им не нравятся эти фильмы, что они „плохие“. Таким образом, „снимайте фильмы лучше“ на самом деле может означать „снимайте фильмы, которые соответствуют регрессивным гендерным стереотипам или отдают главную роль в сюжете мужчинам“», — объясняет он.