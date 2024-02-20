В Disney считают, что в провале их фильмов виноваты фанаты

В Disney считают фанатов виновными в кассовых неудачах последних картин. Такое мнение неназванный руководитель компании высказал в разговоре с журналистом издания Puck.
«Все говорят: „Дело в кино, дурачок“, и людям легко это говорить. Привлекательные фильмы действительно отличный способ обойти идеологические конфликты. Но все чаще наша аудитория (или ее наиболее политизированная часть) приравнивает воспринимаемый посыл в фильме к низкому качеству», — считает собеседник.
«Они не выскажутся против расширения прав и возможностей женщин в „Капитане Марвел-2“ или „Звездных войнах“ (имеется в виду последняя трилогия с Дейзи Ридли в главной роли. — Прим. ред.), но скажут, что им не нравятся эти фильмы, что они „плохие“. Таким образом, „снимайте фильмы лучше“ на самом деле может означать „снимайте фильмы, которые соответствуют регрессивным гендерным стереотипам или отдают главную роль в сюжете мужчинам“», — объясняет он.
С другой стороны, то, что качество картин Disney упало, косвенно признавал глава корпорации Боб Айгер. Во время конференции в ноябре прошлого года он отметил, что одной из проблем для компании стало то, «что мы слишком много всего делаем».
«Когда речь идет о креативности, качество критично. А количество во многом может это качество уничтожить. Суть нашей компании в том, чтобы рассказывать истории», — говорил тогда Айгер.
За 2023 год компания Disney выпустила более 30 фильмов. Среди картин с бюджетом более 200 млн. долларов, в числе которых «Индиана Джонс и колесо судьбы», «Русалочка», «Капитан Марвел-2», «Человек-муравей и Оса: Квантомания» и «Элементарно», полностью окупился лишь один — «Стражи Галактики. Часть 3».
Новый мультфильм Walt Disney Co. «Заветное желание» также провалился в прокате в первый уик-энд, заработав 31,6 млн долларов вместо ожидаемых 45–55 млн.