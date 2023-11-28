«Стражи Галактики-3» стали единственным окупившимся высокобюджетным фильмом года

«Стражи Галактики. Часть 3» Джеймса Ганна стали единственным фильмом 2023 года с бюджетом более 200 млн долларов, который окупился в прокате. Об этом сообщил интернет-портал IndieWire.
Всего в этом году вышло 13 картин с настолько высоким бюджетом — предстоящий «Аквамен» станет 14-й. Семь из них выпустила компания Disney, девять — это сиквелы или ремейки, пять принадлежат к кинокомиксам студий Marvel и DC. Большинство из этих фильмов показали себя в прокате чуть выше среднего и, хоть и принесли прибыль прокатчикам, едва ли стали золотыми жилами для киностудий.
Надежды студий в этому году не оправдали блокбастеры «Форсаж-10», «Индиана Джонс и колесо судьбы», «Русалочка», «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1», «Капитан Марвел-2», «Флэш», «Человек-муравей и Оса: Квантомания», «Элементарно» и «Трансформеры: Восхождение Звероботов». Не окупилась и недавняя работа Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны»: с бюджетом в 200 млн долларов ее прогнозируемые сборы не превышают 160 млн.