«Стражи Галактики-3» стали единственным окупившимся высокобюджетным фильмом года

Всего в этом году вышло 13 картин с настолько высоким бюджетом — предстоящий «Аквамен» станет 14-й. Семь из них выпустила компания Disney, девять — это сиквелы или ремейки, пять принадлежат к кинокомиксам студий Marvel и DC. Большинство из этих фильмов показали себя в прокате чуть выше среднего и, хоть и принесли прибыль прокатчикам, едва ли стали золотыми жилами для киностудий.