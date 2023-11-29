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Глава Disney признал, что компания делает акцент на количестве, а не на качестве

Александр Голиков
Сегодня в 11:54

Глава компании Disney Боб Айгер признал, что в последних проектах студия начала отдавать предпочтение количеству, а не качеству. Он заявил об этом на недавней конференции, рассказывая о проблемах компании, которая столкнулась с плохими сборами недавних проектов.

«Я провел год с нашей командой, исправляя многие ошибки. Я думаю, что мы только выходим из периода исправления ошибок и начинаем строить что‑то новое. И я не скрою — создавать что‑то новое куда веселее», — заявил Айгер.

«Что касается сборов наших последних проектов, я думаю, что одна из главных проблем в том, что мы слишком много всего делаем. Когда речь идет о креативности, качество критично. А количество во многом может это качество уничтожить. Суть нашей компании в том, чтобы рассказывать истории», — продолжил глава корпорации.

За 2023 год компания Disney выпустила более 30 фильмов. Среди картин с бюджетом более 200 млн. долларов, в числе которых «Индиана Джонс и колесо судьбы», «Русалочка», «Капитан Марвел-2», «Человек-муравей и Оса: Квантомания» и «Элементарно», полностью окупился лишь один — «Стражи Галактики. Часть 3».

Новый мультфильм Walt Disney Co. «Заветное желание» также провалился в прокате в первый уик-энд, заработав 31,6 млн долларов вместо ожидавшихся 45–55 млн.

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Боб Айгер
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