Глава Disney признал, что компания делает акцент на количестве, а не на качестве

«Что касается сборов наших последних проектов, я думаю, что одна из главных проблем в том, что мы слишком много всего делаем. Когда речь идет о креативности, качество критично. А количество во многом может это качество уничтожить. Суть нашей компании в том, чтобы рассказывать истории», — продолжил глава корпорации.