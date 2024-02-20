Провальная «Мадам Паутина» обошлась в 100 млн долларов и должна была стать началом новой франшизы

«Мадам Паутина», показавшая один из самых неудачных стартов в истории Голливуда среди персонажей Marvel, стоила больше 100 млн долларов. Это стало известно из статьи The Hollywood Reporter с комментариями Sony и аналитиков.
Ранее сообщалось, что бюджет супергеройской ленты составил 80 млн долларов — возможно, в эту цифру не входят затраты на маркетинг. За первые шесть дней проката в странах Северной Америки «Мадам Паутина» собрала всего 26,2 млн долларов и получила низкие оценки от критиков.
В Sony из‑за этого настроения мрачные, узнал THR. Студия намеревалась запустить новую франшизу про героиню Дакоты Джонсон и команду женщин-пауков, но после провала планы свернули.
Аналитики отметили, что после нескольких дней релиза зрители начали сдавать билеты на «Мадам Паутину». «Мы не собираемся смотреть еще один фильм „Мадам Паутина“ следующие десять с лишним лет. Это не удалось. Sony попыталась сделать фильм, который был бы совсем другим типом фильмов о супергероях», — заявил один из ветеранов индустрии.
THR пишут, что фильму с Дакотой Джонсон и Сидни Суини не удастся достичь даже результата провального «Морбиуса» — 170 миллионов долларов. Критики писали, что на фоне «Мадам Паутины» лента с Джаредом Лето «кажется „Темным рыцарем“».
«Мадам Паутина» вышла 14 февраля. Четвертый фильм вселенной «Человека-паука» от Sony рассказывает историю происхождения одной из самых загадочных героинь Marvel — Кассандры Вебб, которая обладает способностями ясновидящей. Она использует свои способности, чтобы спасать людей от катастроф до того, как они произойдут.