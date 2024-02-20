Провальная «Мадам Паутина» обошлась в 100 млн долларов и должна была стать началом новой франшизы

Аналитики отметили, что после нескольких дней релиза зрители начали сдавать билеты на «Мадам Паутину». «Мы не собираемся смотреть еще один фильм „Мадам Паутина“ следующие десять с лишним лет. Это не удалось. Sony попыталась сделать фильм, который был бы совсем другим типом фильмов о супергероях», — заявил один из ветеранов индустрии.