«На его фоне „Морбиус“ кажется „Темным рыцарем“»: критики разнесли «Мадам Паутину» от Sony

Критик Дэвид Эрлих в IndieWire не понимает, для кого снят этот фильм: «Из‑за отсутствия ставок и стиля, смехотворного CGI и ощутимого дискомфорта с ритмами и тропами своего жанра „Мадам Паутина“ — это супергеройский фильм, который как будто был снят людьми, которые никогда не видели современных фильмов о супергероях… У Джонсон есть редкий дар превращать неловкость в саркастичную комедию, „Мадам Паутина“ могла бы стать настоящим фильмом, если бы позволяла своей звезде упиваться тем, что она на самом деле не хочет в нем сниматься».