«На его фоне „Морбиус“ кажется „Темным рыцарем“»: критики разнесли «Мадам Паутину» от Sony

В США состоялась премьера супергеройской картины «Мадам Паутина» от Sony — лента оставила критиков на редкость недовольными.
На Rotten Tomatoes свежесть нового фильма киновселенной Sony составляет всего 18% при 84 рецензиях. На Metacritic его оценка сложилась в 29 баллов из 100, при этом у фильма 2 позитивных рецензии, 8 нейтральных и 14 негативных.
Metacrititc отдает новому фильму последнее место среди всех картин киновселенной Sony — даже превратившегося в мем «Морбиуса» критики оценили на 35 баллов. Лучший в этой серии фильм, сиквел «Венома», получил 49 баллов.
Rotten Tomatoes считает, что лента с Дакотой Джонсон и Сидни Суини все-таки лучше похождений Джареда Лето в роли вампира — там у «Морбиуса» 15% свежести. «Венома-2» там также считают лучшим в серии — 57%.
Критик The Guardian Бен Ли считает «Мадам Паутину» паршивым и тупым фильмом: «Здесь нет ничего мрачного и нечему сопереживать. Фильм такой же тупой и безыдейный, как и худшие представители жанра, с паршивыми спецэффектами из телесериала, неинтересным экшном, несмешными и нелепыми диалогами. Персонажи тонут в плохо написанных экспозициях (и даже самая мемная фраза из трейлера, к сожалению, отсутствует в финальной версии)».
«„Мадам Паутина“ — слабое произведение, не ужасное, но и не хорошее, не безыдейное, но и и не достойное мемов, как хотелось бы. Это странный фильм, чье мучительное существование — самая интересная его часть», — пишет Ричард Лоусон в Vanity Fair.
Редактор CinemaBlend Шон О’Коннелл называет «Мадам Паутину» худшим фильмом, который он когда‑либо видел. «Ага, „Мадам Веб“ оказалась хуже, чем все думали. Один из худших фильмов, когда‑либо снятых в любом жанре. Сюжет абсолютно бессмысленный. Экшн скучный, почти без супергероики. Дакоте Джонсон здесь так же скучно, как и вам. По сравнению с этим „Морбиус“ кажется „Темным рыцарем“».
С ним соглашается ютубер Крис Паркер: «„Мадам Паутина“ это просто позор. Талантливые артистки впустую тратят время на худший фильм по комиксам, который я когда‑либо видел. Диалоги просто отвратительные, монтаж очень странный, структура вызывает смех. В зале я сидел в шоке от каждой сцены и того, что кто‑то выпустил это в кино. Его спасут разве что мемы».
Критик Дэвид Эрлих в IndieWire не понимает, для кого снят этот фильм: «Из‑за отсутствия ставок и стиля, смехотворного CGI и ощутимого дискомфорта с ритмами и тропами своего жанра „Мадам Паутина“ — это супергеройский фильм, который как будто был снят людьми, которые никогда не видели современных фильмов о супергероях… У Джонсон есть редкий дар превращать неловкость в саркастичную комедию, „Мадам Паутина“ могла бы стать настоящим фильмом, если бы позволяла своей звезде упиваться тем, что она на самом деле не хочет в нем сниматься».
Автор Rolling Stone Дэвид Фир не скупится на эпитеты о низком качестве картины: «„Мадам Паутина“ не так плоха, как может показаться из его несколько неудачной рекламной кампании. На самом деле все гораздо хуже. Настоящая катастрофа уровня Чернобыля, которая, кажется, становится все более радиоактивной по мере продвижения сюжета, все путешествие в один из самых далеких уголков фермы контента Marvel — тупик от начала и до конца».
«Это „Кошки“ 2019 года от мира супергероев. Ни одно решение здесь не кажется адекватным, ни одна роль не выглядит связанной с другой. Здесь нет ни одной реплики, в которой была бы эмоция или интонация. Главное, чем может удивить этот фильм по миру Человека-паука, — это то, что кто‑то не побоялся записать себя в его титры», — добавляет он.