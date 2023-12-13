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Красивые вещи

Персиковая одежда, косметика и даже еда: 20 вещей в главном оттенке года по версии Pantone

Таня Решетник
Сегодня в 13:33
По ежегодной традиции в начале декабря Институт цвета Pantone объявил главный цвет 2024 года. Им стал персиковый 13-1023 Peach Fuzz — он же «персиковый пушок». Оттенок выглядит успокаивающе и оптимистично, поэтому мы поспешили собрать 20 предметов в этой расцветке — от одежды до предметов быта.

Упаковочная бумага O Paper Paper

Стоит признать, что оттенок персикового пушка отчетливо напоминает цвет докторской, сосисок, мортаделлы, ветчины и деликатесного окорока. Ну и заодно упаковочной бумаги O Paper Paper, в которую можно завернуть подарки для любимых гурманов.

Цена

250 р.

Чайник Serax

Пузатый чайник с изящной золотой ручкой и двумя контрастными вставками в главном оттенке года — для серьезных чаепитий в кругу самых стильных и модных.

Цена

10 320 р.

Бальзам для губ Dear Dahlia

Косметику в оттенке Peach Fuzz найти несложно: классический персиковый, слегка разбавленный розовым, встречается в коллекциях большинствах брендов. Но нам особенно нравится искристый бальзам для губ Dear Dahlia с мелким глиттером.

Цена

1407 р.

Килограмм персиков

Килограмм сладких ароматных персиков приятно съесть за один вечер, во всех деталях изучив новый оттенок 2024 года.

Цена

398 р.

Трусы Petra

Игривая модель с деликатными вырезами сзади. К трусам можно добавить бюстгальтер и пояс от чулок в том же оттенке — получится романтично и очень персиково.

Цена

6500 р.

Носки Socksss

Персиково-розовые высокие носки из Португалии — неброский аксессуар, который в нужный момент даст знать, что вам тоже не чужда тренд-аналитика.

Цена

2450 р.

Тушь для ресниц 3ina

Персиковая тушь будет заметна на ресницах еще лучше, если наносить ее поверх белого праймера. Интересный прием — накрасить цветной тушью только ресницы в уголках глаз, а остальные покрыть темным оттенком.

Цена

660 р.

Тарелка Bitossi

Очень красивая, роскошная тарелка Bitossi запросто станет украшением не только стола, но и интерьера: ее можно повесить на стену.

Цена

4750 р.

Настольный планировщик Falafel Books

Планировать рабочие дела и рутину гораздо приятнее на нежно-персиковых отрывных листочках. Если какой‑то день вам не понравится, листок можно просто выкинуть, а про остальное забыть.

Цена

299 р.

Стимулятор клитора Osuga

Вибратор для стимуляции клитора и точки G одновременно напоминает и плывущего лебедя, и музыкальную ноту. Поэтично, практично, приятно, персиково.

Цена

5780 р.

Толстовка Sporty & Rich

Укороченная толстовка, которая будет греть морозными зимними днями и прохладными летними вечерами.

Цена

10 170 р.

Книга «Маленький театр Ханны Арендт» Марион Мюллер-Колар, Клеманс Поле

Условно детская книжка, которую можно дарить и взрослым. Авторы отвечают на извечный вопрос, почему спрятаться от проблем в своей уютной норе — это не выход (хотя иногда кажется ровно наоборот).

Цена

350 р.

Паштет террин из утки La Pere Nagy

Возьмите свежий багет, слегка подогрейте его, намажьте сверху уверенный слой утиного террина — и немедленно съешьте бутерброд в главном оттенке 2024 года. Это ли не счастье?

Цена

498 р.

Постельное белье «Василиса»

Если персиковые оттенки в одежде — история спорная (многие считают, что такой цвет им не идет), то нежно-розовые скатерти, полотенца и постельное белье добавят интерьеру уюта и тепла.

Цена

2999 р.

Краб для волос Perles

Некрупный краб, чтобы небрежно убирать волосы от лица или мастерить пышные прически по особому поводу — и без!

Цена

990 р.

Гималайская розовая соль Salt Lab

Гималайская розовая соль тоже неожиданно оказалась близкой родственницей оттенку Peach Fuzz. Сделает любое блюдо вкуснее, но об этом лучше расскажет солевой сомелье.

Цена

240 р.

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Перчатки Befree

Пушистые и ультрамягкие перчатки, чтобы не пугаться морозных дней.

Цена

699 р.

Расческа Tangle Teezer

Широкая расческа с зубчиками разной длины и цепкости отлично распутывает непослушные волосы и подходит для расчесывания мокрых прядей.

Цена

2190 р.

Скетчбук Moglea

Для заметок, зарисовок и любых других творческих задумок.

Цена

5900 р.

Румяна NIMBt

Просто универсальные румяна: благородный персиковый моментально освежит лицо, а приятно-увесистую золотую коробочку захочется доставать из косметички как можно чаще.

Цена

550 р.

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