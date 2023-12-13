Персиковая одежда, косметика и даже еда: 20 вещей в главном оттенке года по версии Pantone

Упаковочная бумага O Paper Paper
Стоит признать, что оттенок персикового пушка отчетливо напоминает цвет докторской, сосисок, мортаделлы, ветчины и деликатесного окорока. Ну и заодно упаковочной бумаги O Paper Paper, в которую можно завернуть подарки для любимых гурманов.
Чайник Serax
Пузатый чайник с изящной золотой ручкой и двумя контрастными вставками в главном оттенке года — для серьезных чаепитий в кругу самых стильных и модных.
Бальзам для губ Dear Dahlia
Косметику в оттенке Peach Fuzz найти несложно: классический персиковый, слегка разбавленный розовым, встречается в коллекциях большинствах брендов. Но нам особенно нравится искристый бальзам для губ Dear Dahlia с мелким глиттером.
Килограмм персиков
Килограмм сладких ароматных персиков приятно съесть за один вечер, во всех деталях изучив новый оттенок 2024 года.
Трусы Petra
Игривая модель с деликатными вырезами сзади. К трусам можно добавить бюстгальтер и пояс от чулок в том же оттенке — получится романтично и очень персиково.
Носки Socksss
Персиково-розовые высокие носки из Португалии — неброский аксессуар, который в нужный момент даст знать, что вам тоже не чужда тренд-аналитика.
Тушь для ресниц 3ina
Персиковая тушь будет заметна на ресницах еще лучше, если наносить ее поверх белого праймера. Интересный прием — накрасить цветной тушью только ресницы в уголках глаз, а остальные покрыть темным оттенком.
Тарелка Bitossi
Очень красивая, роскошная тарелка Bitossi запросто станет украшением не только стола, но и интерьера: ее можно повесить на стену.
Настольный планировщик Falafel Books
Планировать рабочие дела и рутину гораздо приятнее на нежно-персиковых отрывных листочках. Если какой‑то день вам не понравится, листок можно просто выкинуть, а про остальное забыть.
Стимулятор клитора Osuga
Вибратор для стимуляции клитора и точки G одновременно напоминает и плывущего лебедя, и музыкальную ноту. Поэтично, практично, приятно, персиково.
Толстовка Sporty & Rich
Укороченная толстовка, которая будет греть морозными зимними днями и прохладными летними вечерами.
Книга «Маленький театр Ханны Арендт» Марион Мюллер-Колар, Клеманс Поле
Условно детская книжка, которую можно дарить и взрослым. Авторы отвечают на извечный вопрос, почему спрятаться от проблем в своей уютной норе — это не выход (хотя иногда кажется ровно наоборот).
Паштет террин из утки La Pere Nagy
Возьмите свежий багет, слегка подогрейте его, намажьте сверху уверенный слой утиного террина — и немедленно съешьте бутерброд в главном оттенке 2024 года. Это ли не счастье?
Постельное белье «Василиса»
Если персиковые оттенки в одежде — история спорная (многие считают, что такой цвет им не идет), то нежно-розовые скатерти, полотенца и постельное белье добавят интерьеру уюта и тепла.
Краб для волос Perles
Некрупный краб, чтобы небрежно убирать волосы от лица или мастерить пышные прически по особому поводу — и без!
Гималайская розовая соль Salt Lab
Гималайская розовая соль тоже неожиданно оказалась близкой родственницей оттенку Peach Fuzz. Сделает любое блюдо вкуснее, но об этом лучше расскажет солевой сомелье.
Перчатки Befree
Пушистые и ультрамягкие перчатки, чтобы не пугаться морозных дней.
Расческа Tangle Teezer
Широкая расческа с зубчиками разной длины и цепкости отлично распутывает непослушные волосы и подходит для расчесывания мокрых прядей.
Скетчбук Moglea
Для заметок, зарисовок и любых других творческих задумок.
Румяна NIMBt
Просто универсальные румяна: благородный персиковый моментально освежит лицо, а приятно-увесистую золотую коробочку захочется доставать из косметички как можно чаще.