Персиковая одежда, косметика и даже еда: 20 вещей в главном оттенке года по версии Pantone

По ежегодной традиции в начале декабря Институт цвета Pantone объявил главный цвет 2024 года. Им стал персиковый 13-1023 Peach Fuzz — он же «персиковый пушок». Оттенок выглядит успокаивающе и оптимистично, поэтому мы поспешили собрать 20 предметов в этой расцветке — от одежды до предметов быта.