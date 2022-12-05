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Красивые вещи
Цвет 2023 года по версии Pantone — Viva Magenta. Вот 22 вещи в этом оттенке
Анна Махорина
Сегодня в 16:12
По традиции в начале декабря институт цвета Pantone объявляет главный оттенок грядущего года. В 2023-м им будет Viva Magenta — карминово-красный оттенок с фиолетовым подтоном. Посмотрите на одежду и косметику в этом «мощном, бесстрашном и вдохновляющем» цвете, как называют его в Pantone.
Пальто Le Vual
36 800 р.
Корсет 3GB Brand
6900 р.
Платье Engibar
5590 р.
Боди Berta
6230 р.
Поло Polo Ralph Lauren
33 800 р.
Водолазка Pinko
19 950 р.
Ремень Bottega Veneta
29 950 р.
Очки Saint Laurent
35 150 р.
Поло BOSS
8800 р.
Шорты Barrow
18 500 р.
Кроссовки Nike
17 499 р.
Шарф Ekonika
4990 р.
Сумка Ekonika
15 990 р.
Свитер Love Republic
3239 р.
Платье Love Republic
4599 р.
Сумка Coperni
28 600 р.
Колготки Marine Serre
26 800 р.
Лак для ногтей ProLac+
312 р.
Румяна Fenty Beauty
3390 р.
Помада-карандаш Kiko
699 р.
Помада Kilian
5750 р.
Помада Mac
2190 р.
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