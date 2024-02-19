В Москве появится экспериментальное модульное жилье

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в этом году начнут возведение детского сада и школы из крупногабаритных модулей, а в это время правительство города оценит плюсы и минусы и попытается найти способы массового внедрения технологии, в том числе при реновации жилья.