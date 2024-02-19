В Москве появится экспериментальное модульное жилье

Власти Москвы запустили эксперимент по строительству зданий по модульной технологии, передает РБК. Из модулей собираются построить жилые дома и объекты инфраструктуры.
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в этом году начнут возведение детского сада и школы из крупногабаритных модулей, а в это время правительство города оценит плюсы и минусы и попытается найти способы массового внедрения технологии, в том числе при реновации жилья.
В 2020 году в Сингапуре было объявлено о строительстве самых высоких в мире модульных небоскребов по 200 метров каждый. Тогда утверждалось, что такая технология строительства позволит сократить время на возведение зданий: 80% работы — малярные работы, остекление, гидроизоляция и тому подобное — происходит до сборки.
В 2021-м в поселке Вологодской области открыли первый в регионе модульный участок полиции из грузового контейнера. В помещении-контейнере предусмотрено два кабинета, в котором сотрудники ОВД работают и принимают граждан.