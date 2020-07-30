В Сингапуре построят самые высокие модульные небоскребы в мире

В каждом здании будет по 56 этажей, а общая высота построек составит 200 метров. Гидроизоляцию, облицовку плиткой, малярные работы, остекление, установку сантехники и электрики выполнят до того, как части здания начнут собирать — по оценке ADDP, около 80% работ будут завершены до этапа финальной сборки.

В Сингапуре появятся два самых высоких в мире модульных небоскреба, сообщил Dezeen. Их построят по проекту архитектурной студии ADDP.

Такая технология строительства позволит сократить время на возведение зданий. Сборные конструкции, кроме того, способствуют безопасности людей на строительной площадке. Также они минимизируют загрязнение пылью и шум от работ. Кроме того, как отмечают в ADDP, производство частей здания на фабрике поможет произвести продукцию более высокого качества.

Строительство жилого комплекса планируют закончить в 2026 году. В двух зданиях, которые получат название Avenue South Residences, будет тысяча квартир.

Самое высокое здание в мире на данный момент — это 828-метровый и 163-этажный небоскреб «Бурдж-Халифа» в Дубае, построенный в 2010 году. Самые высокие модульные здания находятся в Сингапуре — это 140-метровые башни Clement Canopy, возведенные в прошлом году.

Ранее стало известно, что в «Москве-Сити» появятся два новых небоскреба. Их назовут Time Tower и Space Tower, в них будет 61 и 34 этажа соответственно.