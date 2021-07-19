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В Вологодской области открыли отделение полиции в грузовом контейнере

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:54

В поселке Семенково Вологодской области открыли первый в регионе модульный участок полиции из грузового контейнера. Об этом сообщается на сайте местного УМВД.

В помещении-контейнере предусмотрено два кабинета, в котором сотрудники ОВД будут работать и принимать граждан. Здание даже оснастили необходимой техникой и средствами связи, чтобы стражи порядка могли иметь доступ к необходимым базам данных и нормативным документам.

Открытие модульного участка прошло празднично — с шариками, ведущей, музыкой и священнослужителем.

© Пресс-служба УМВД по Вологодской области

Торжественную церемонию открыл заместитель начальника полиции УМВД России по Вологодской области Александр Гладышев. Он рассказал, что объект находится в центре поселка рядом со зданием администрации, и поделился преимуществами такого расположения. По его словам, это место большого скопления местных жителей, где проходят праздники и общественные собрания, поэтому так будет удобнее для сельчан.

© Пресс-служба УМВД по Вологодской области

Пункт полиции открыли кадеты, представители ветеранской организации, общественники и настоятель храма Святителя Николая Чудотворца, иерей Алексей Ситник. Он провел полноценный обряд освящения модульного контейнера.

© Пресс-служба УМВД по Вологодской области

Глава Вологодского муниципального района Сергей Жестянников и глава Семенковского сельского поселения Иван Боринцев отметили, что условия для работы в новом помещении гораздо лучше, чем в предыдущем.

«Процесс выбора здания был долгим, но вместе с руководством ОМВД России по Вологодскому району мы нашли подходящее решение — модульная конструкция», — сказал Жестянников.

© Пресс-служба УМВД по Вологодской области
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© Пресс-служба УМВД по Вологодской области
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В России модульные конструкции стали набирать популярность в СССР на стройках в Сибири и Заполярье. Их главной особенностью является скорость установки — от часа до нескольких дней. В то время как обычное строительство зданий занимает от полугода до нескольких лет.

К основным модульным зданиям относятся:

— на основе деревянного каркаса в стиле барнхаус;
— на основе стального каркаса, готовый к многочисленным переездам и суровым условиям эксплуатации;
— на основе контейнеров и транспаков с низкой энергоэффективностью для вахтовых городков.

Всемирно известная сеть кофеен Starbucks в 2012 году решила построить несколько магазинов из морских контейнеров. Вдохновением для проекта послужил вид из окна на оживленный морской порт, забитый старыми списанными транспортными контейнерами. Именно в этот момент команда дизайнеров задумалась о строительстве экологичной кофейни.

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