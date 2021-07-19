В Вологодской области открыли отделение полиции в грузовом контейнере

В поселке Семенково Вологодской области открыли первый в регионе модульный участок полиции из грузового контейнера. Об этом сообщается на сайте местного УМВД. В помещении-контейнере предусмотрено два кабинета, в котором сотрудники ОВД будут работать и принимать граждан. Здание даже оснастили необходимой техникой и средствами связи, чтобы стражи порядка могли иметь доступ к необходимым базам данных и нормативным документам. Открытие модульного участка прошло празднично — с шариками, ведущей, музыкой и священнослужителем.

© Пресс-служба УМВД по Вологодской области

Торжественную церемонию открыл заместитель начальника полиции УМВД России по Вологодской области Александр Гладышев. Он рассказал, что объект находится в центре поселка рядом со зданием администрации, и поделился преимуществами такого расположения. По его словам, это место большого скопления местных жителей, где проходят праздники и общественные собрания, поэтому так будет удобнее для сельчан.

© Пресс-служба УМВД по Вологодской области

Пункт полиции открыли кадеты, представители ветеранской организации, общественники и настоятель храма Святителя Николая Чудотворца, иерей Алексей Ситник. Он провел полноценный обряд освящения модульного контейнера.

© Пресс-служба УМВД по Вологодской области

Глава Вологодского муниципального района Сергей Жестянников и глава Семенковского сельского поселения Иван Боринцев отметили, что условия для работы в новом помещении гораздо лучше, чем в предыдущем. «Процесс выбора здания был долгим, но вместе с руководством ОМВД России по Вологодскому району мы нашли подходящее решение — модульная конструкция», — сказал Жестянников.

© Пресс-служба УМВД по Вологодской области 1 из 2 © Пресс-служба УМВД по Вологодской области 2 из 2