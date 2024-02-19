Переверзев анонсировал фильм «Брат-4» в жанре хоррор

17 января в прокат вышел фильм Переверзева «Брат-3», который никак не связан с дилогией Алексея Балабанова. «Фильм повествует о судьбах грабителей-неудачников, генеральской дочке с ее любовью к уличному художнику и суровых буднях одной преступной группировки. Несколько независимых, на первый взгляд, киноновелл объединены одной увлекательной историей», — гласит синопсис.