Переверзев анонсировал фильм «Брат-4» в жанре хоррор

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:46

Валерий Переверзев анонсировал фильм «Брат-4». Об этом режиссер рассказал в своих соцсетях.

Лента будет выполнена в жанре хоррор. Съемки пройдут в России, а также у подножья горы Фудзи (Япония). В настоящее время ведется кастинг на главные и второстепенные роли.

17 января в прокат вышел фильм Переверзева «Брат-3», который никак не связан с дилогией Алексея Балабанова. «Фильм повествует о судьбах грабителей-неудачников, генеральской дочке с ее любовью к уличному художнику и суровых буднях одной преступной группировки. Несколько независимых, на первый взгляд, киноновелл объединены одной увлекательной историей», — гласит синопсис.

После первых анонсов «Брата-3» на проект посыпалась критика в сети. Пользователи говорили, что им стыдно за увиденное, и жаловались на использование названия «Брат». На «Кинопоиске» у проекта рейтинг ожидания 16%.

Однако кинокритик «Афиши Daily» Никита Лаврецкий успел посмотреть фильм и просит «не спешить рвать и метать из‑за того, что кто‑то покусился-де на святое». По его мнению, Переверзев «снял то ли постмодернистское эссе, воспевающее любимый город Тамбов, то ли набор шифрованных культурных скетчей образца „Даун Хауса“ по мотивам „Идиота“ Достоевского».

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