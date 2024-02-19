Модель OnlyFans, оголившую грудь на Красной площади, объявили в розыск

МВД объявило в розыск модель сайта OnlyFans Лолиту Богданову (Lola Bunny), оголившую грудь на Красной площади. Об этом пишет РБК со ссылкой на базу данных ведомства.
Богданову разыскивают по уголовной статье, какой именно, не уточняется. МВД называет ее украинкой, указывая в качестве ее места рождения Макеевку в Донецкой области Украины.
Видео с Богдановой, оголяющей грудь у храма Василия Блаженного, появилось в соцсетях в конце 2021 года. После поднявшегося резонанса она извинилась и пожаловалась на угрозы.
«Я извиняюсь, что оскорбила чувства верующих, это видео было сделано два или три года назад и не было выложено мной, я очень сожалею об этом», — написала модель в соцсетях.
В декабре 2021 года на Богданову завели уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Девушке грозило до года лишения свободы. В качестве меры пресечения ей избрали подписку о невыезде.
Судя по соцсетям девушки, сейчас она живет в Лос-Анджелесе.