OnlyFans-модель оголила грудь у храма Василия Блаженного. Полиция проводит проверку

МВД по городу Москве проверяет видео с блогеркой Lola Bunny, на котором она оголила грудь на фоне храма Василия Блаженного. Об этом сообщает Daily Storm со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Lola Bunny зарабатывает, выкладывая эротические фото и видео на OnlyFans — сервис, где посмотреть контент можно за платную подписку на автора.

Сама модель в своих инстаграм-сторис сказала, что видео снято «2 или 3 года назад», и извинилась, что «оскорбила чувства верующих». По словам блогерки, ролик в сеть был выложен не ею и она очень сожалеет о его публикации. Девушка добавила, что ей начали приходить угрозы в соцсетях.