OnlyFans-модель оголила грудь у храма Василия Блаженного. Полиция проводит проверку

МВД по городу Москве проверяет видео с блогеркой Lola Bunny, на котором она оголила грудь на фоне храма Василия Блаженного. Об этом сообщает Daily Storm со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Lola Bunny зарабатывает, выкладывая эротические фото и видео на OnlyFans — сервис, где посмотреть контент можно за платную подписку на автора.
Сама модель в своих инстаграм-сторис сказала, что видео снято «2 или 3 года назад», и извинилась, что «оскорбила чувства верующих». По словам блогерки, ролик в сеть был выложен не ею и она очень сожалеет о его публикации. Девушка добавила, что ей начали приходить угрозы в соцсетях.
29 сентября блогер из Таджикистана Руслан Бобиев опубликовал в сети снимок, который также привлек внимание правоохранителей. На нем блогер вместе со своей девушкой имитирует оральный секс перед тем же собором Василия Блаженного.
30 сентября Бобиева задержала полиция. На него завели уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Его рассмотрение пройдет 28 октября в Тверском суде Москвы.