«Новая Фабрика звезд» выйдет в эфир в марте. Наставниками будут Сергей Шнуров и Сергей Жуков

О том, что Жуков будет наставником шоу, стало известно еще в начале февраля. Тогда он рассказал, что сначала отказался от предложения Тины Канделаки, объяснив это тем, что «ненавидит „Фабрику“, потому что она едва не развалила когда‑то „Руки вверх!“».