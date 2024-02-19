«Новая Фабрика звезд» выйдет в эфир в марте. Наставниками будут Сергей Шнуров и Сергей Жуков

Первый выпуск «Новой Фабрики звезд» выйдет 3 марта на телеканале ТНТ. Об этом сообщает РИА «Новости».
Ведущей проекта будет Регина Тодоренко, а кресла наставников займут Сергей Жуков и Сергей Шнуров.
О том, что Жуков будет наставником шоу, стало известно еще в начале февраля. Тогда он рассказал, что сначала отказался от предложения Тины Канделаки, объяснив это тем, что «ненавидит „Фабрику“, потому что она едва не развалила когда‑то „Руки вверх!“».
«Но когда Тина рассказала, какое количество талантливейших профессионалов будет работать на проекте, какие потрясающие шансы и возможности мы можем дать талантливым участникам, я задумался», — сказал он.
«Фабрика звезд» — телевизионный проект и реалити-шоу по поддержке молодых исполнителей. Программа выходила на Первом канале с 2002 по 2007 год и в 2011–2012 годах. Продюсером самой первой «Фабрики» стал Игорь Матвиенко, в разные годы шоу также продюсировали Максим Фадеев, Александр Шульгин, Игорь Крутой, Виктор Дробыш и другие.