Сергей Жуков станет наставником «Новой Фабрики звезд»

По словам певца, сначала он отказался от предложения Тины Канделаки, объяснив это тем, что «ненавидит „Фабрику“, потому что она едва не развалила когда‑то „Руки вверх!“». «В начале нулевых гремели первый, второй, четвертый сезоны шоу. Всем каналам, радиостанциям, зрителям нужны были эти юные „фабриканты“, а старые группы вдруг стали никому не нужны. У нас тогда резко сократилось количество концертов, не брали на радио, и я всерьез задумывался о том, чтобы завязать со всем этим шоу-бизнесом», — добавил Жуков.