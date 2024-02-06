Сергей Жуков станет наставником «Новой Фабрики звезд»

Солист группы «Руки вверх!» и продюсер Сергей Жуков примет участие в шоу «Новая Фабрика звезд», в качестве одного из наставников. Об этом артист рассказал в своем телеграм-канале.
По словам певца, сначала он отказался от предложения Тины Канделаки, объяснив это тем, что «ненавидит „Фабрику“, потому что она едва не развалила когда‑то „Руки вверх!“». «В начале нулевых гремели первый, второй, четвертый сезоны шоу. Всем каналам, радиостанциям, зрителям нужны были эти юные „фабриканты“, а старые группы вдруг стали никому не нужны. У нас тогда резко сократилось количество концертов, не брали на радио, и я всерьез задумывался о том, чтобы завязать со всем этим шоу-бизнесом», — добавил Жуков.
В итоге он все же согласился на участие в программе. «Когда Тина рассказала, какое количество талантливейших профессионалов будет работать на проекте, какие потрясающие шансы и возможности мы можем дать талантливым участникам, я задумался», — объяснил он.
Певец выразил надежду, что сможет «многому научить, подсказать, вдохновить и открыть немало настоящих талантов и будущих звезд нашей страны». Он назвал свое появление на шоу «шансом закрыть гештальт перед „Фабрикой“». Открытый кастинг в «Новую Фабрику звезд» стартует 11 февраля на киностудии «Мосфильм».
Музыкальное реалити-шоу «Фабрика звезд» выходило на Первом канале с 2002 по 2007 год, с 2011 по 2012 год и в 2017-м. В разное время его финалистами становились группа «Корни», Полина Гагарина, Виктория Дайнеко и Гузель Хасанова.