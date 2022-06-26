22 июня не стало Пьера Нарцисса. Камерунского певца прославило участие во втором сезоне «Фабрики звезд», и, как многие герои передачи, он ушел с радаров впоследствии. Рассказываем, что стало с ним и другими участниками шоу за 19 лет.

Дмитрий Асташенок Что было? Вслед за Александром Асташенком, выигравшим первую «Фабрику» в составе «Корней», попытать счастья на конкурсе решил и его младший брат Дмитрий. Увы, безуспешно — Асташенок выбыл в самом начале и ничем не запомнился. Что стало? Дмитрий пробовал пробиться в шоу-бизнес через кастинги различных конкурсов (но без особых успехов), записывал песни под псведонимом DMITRY. Сейчас на своей странице в VK публикует много видео на религиозную тематику и состоит в группах вроде «Церковь христиан-адвентистов Самары». Михаил Решетников

Что было? Обладатель интеллигентной внешности и бархатного, будто пришедшего из 1970-х, голоса Михаил Решетников попал на «Фабрику», спел с Алексеем Глызиным «Зимний сад», но быстро вылетел после второй номинации (при этом у многих участников не было ни одной мысли, что наводит на подозрения). Что стало? После вылета с «Фабрики» Решетников попал в новый состав «Веселых ребят», чтобы исполнять хиты советской эстрады. Сейчас известно, что Михаил занимается бизнесом. Дмитрий Прасковьин

Что было? Бывший кавээнщик Прасковьин также пробыл на «Фабрике» недолго, но успел исполнить сольный номер — песню «Тай», анемичное диско в духе Фадеева начала 2000-х (а музыку к ней написал брат Максима — Артем). Что стало? Уйдя с проекта, Прасковьин сначала искал себя несколько лет, потом пробовал записывать песни, но в итоге завязал с музыкой и сейчас занимается экологическим активизмом, путешествует по России, а также часто вспоминает в соцсетях времена «Фабрики звезд». Самая свежая запись — комментарий об уходе Пьера Нарцисса. Геннадий Лагутин

Что было? На «Фабрике звезд» Лагутина пытались сделать «настоящим отпетым мошенником». Сдвигая кепку набок, он пел с «мошенниками» настоящими. Увы, подходящего образа ему устроители шоу так и не нашли, да и сольный номер подготовить не успели — Лагутин вылетел после четвертого отчетного концерта. Что стало? Сейчас Лагутин играет на клавишах и пишет музыку в составе хорошей электрофанковой группы Guru Groove Foundation и буквально на днях выступает с коллективом на «Дикой мяте».



Марианна Белецкая

Что было? На фоне остальных «фабрикантов» Белецкая казалась проверенным бойцом шоу-биза, пройдя текучку кадров в «Стрелках» и мюзикле «We Will Rock You», но в итоге продержалась на проекте всего пару месяцев, оставшись без сольного номера. Что стало? После «Фабрики» у Белецкой была группа «Королева» (фокус-трек которой назывался — не поверите — «Королева»!). Правда, проект не взлетел, а сама Марианна решила покинуть шоу-биз и уйти в религиозные практики. Сейчас Белецкая поет в составе англоязычного церковного хора храма Великомученицы Екатерины Американского подворья в Москве и учит хоровому пению детей в церковной студии. Евгения Рассказова

Что было? Уроженка Новосибирска пыталась пробиться на эстраду через кастинги и в конечном итоге попала на «Фабрику», но не продержалась там долго. Сольных номеров у Рассказовой не было, зато Евгения успела спеть с Надеждой Бабкиной, «Чай вдвоем» и Hi-Fi. Что стало? Рассказова решила не продолжать работу с Фадеевым, но музыку не бросила и построила карьеру, выпустив целых три альбома и несколько клипов. Венцом этой карьеры можно считать фит с Сергеем Жуковым. Параллельно с музыкой Рассказова раскрыла себя на писательском поприще и выпустила три книги — «Проlife: Как лечь звездой», «Худеющая» и «Внутри нее». Алексей Семенов

Что было? На «Фабрике звезд-2» Семенов занял «квоту Михаила Гребенщикова» — ему тоже было уже под тридцать, и он тоже отыгрывал образ выразительного фрика без особых вокальных данных. На проекте Алексей запомнился нарочито бестолковой песней «Хали-гали», ню-металлическим боевичком «Шейк» в дуэте с Иракли Пирцхалавой и отношениями с Еленой Темниковой. Выбыл в середине сезона. Что стало? Брак Семенова и Темниковой продлился недолго, закончился шумно — с негативом от обеих сторон и книгой Алексея об изнанке этих отношений вдобавок. Еще до развода с Темниковой Семенов уехал в Украину. Там он запустил карьеру телевизионного продюсера и поучаствовал в перезапуске целого ряда телеканалов. В 2021 году он объявил об уходе со всех проектов, чтобы запустить интернет-школу. Иракли Пирцхалава

Что было? До того как попасть на «Фабрику» и стать самым ненавидимым певцом 2003 года, по версии всех Владимиров, грузинский москвич Иракли Пирцхалава читал рэп под псевдонимом «Клык» в дуэте «К&K», а потом исполнял поп в симпатичном, но малоприметном бойзбенде «Тет-а-тет». На проекте Пирцхалава продержался долго и стал одним из самых ярких участников, чуть-чуть не дойдя до финала. Что стало? «Фабрика» дала Иракли путевку в жизнь: дальше были обаятельные и романтичные «Лондон — Париж», «Время», «Капли абсента» и «Я с тобой», без которых российский поп 2000-х сложно себе представить. Не так давно Иракли освежил нетленку «Одинокая луна» Лики Стар, а в прошлом году выпустил приятный дуэт с фабриканткой третьего сезона Машей Вебер. Мария Ржевская

Что было? У юной Маши Ржевской на «Фабрике» было два сольных номера. Один вы знаете: и в воображемом топе за все «фабрики» от «Афиши Daily», и (уверены) в народном топе «Когда я стану кошкой» совершенно точно будет наверху — мастер-класс по босса-нове от Максима Фадеева, не пожалевшего шикарной песни для дебютантки. Сама Ржевская настолько вжилась в роль той самой кошки, что даже сделала себе клыки! На самом деле даже немного обидно, что другой мастер-класс Фадеева — по трип-хопу — в исполнении Ржевской на фоне «Кошки» остался в тени: сейчас песню «Зачем я ждала тебя» вспомнят разве что хардкорные фаны «ФЗ». Что стало? Заняв пятое место, Ржевская выпустила довольно невнятную песню «По асфальту» и вскоре пропала с экранов: выяснилось, что Мария вышла замуж и уехала в Великобританию. Там она живет до сих пор и выступает в театре. Пьер Нарцисс

Что было? Мудио Мукуту Пьер Нарцисс Де Наполи Де Соуза юношей переехал из Камеруна в Подмосковье вслед за сестрой, засветился в «Сибирском цирюльнике», поучился на журфаке МГУ, поиграл в КВН, поработал в казино и ночных клубах и, наконец, попал на кастинг «Фабрики звезд», по итогам которого прошел на второй сезон. На «Фабрике» Нарцисс запомнился тем самым «Шоколадным зайцем» и — чуть менее — песней «Акуна Матата»: оба трека воспринимаются в 2022 году, прямо скажем, спорно из‑за воспроизведения целого ряда расистских стереотипов. Что стало? Пьер Нарцисс быстро выпал из чартов, но не из заголовков медиа — российский камерунец играл в медийный футбол в команде «Старко», танцевал на коньках в ледовом шоу, дрался с Валдисом Пельшем в шоу «Звездный ринг» (поп-ММА из 2007 года). Правда, в последние годы жизни заголовки о певце контрастировали с его образом улыбчивого кайфарика — артиста обвиняли в домашнем насилии и уличали в пьяных драках. 22 июня 2022 года Пьера Нарцисса не стало из‑за остановки сердца на фоне операции. Кристиан Лейних

Что было? Житель Сочи Кристиан Лейних подарил «Фабрике» печальную клавишную балладу «Зажигай солнце», продержался почти до финала и уступил лишь в баталии с Темниковой и Савичевой. Что стало? После «Фабрики» Лейних пропал с телеэкранов, вернулся в родной Сочи и начал лавировать между музыкальной и адвокатской карьерой. Музыка победила: Лейних выпускает песни, выступает в Сочи и преподает вокал. Юлия Савичева

Что было? Кто‑то скажет, что Юлия прошла по блату: ее отец выступал вместе с Максимом Фадеевым в группе «Конвой», так что она была знакома с продюсером с детства и записывала бэк-вокал к песням Линды. Но при этом вторую «Фабрику» без Савичевой представить сложно: «Высоко» еще во время проекта стала хитом общероссийского масштаба и попала на самое видное место в музее достижений Фадеева на полке «баллады». Да и «Корабли» была заметной — отличная попытка упаковать фадеевский творческий метод в успех Аврил Лавин. Что стало? Савичева не выиграла шоу, но не проиграла на дистанции. Дальше были «Евровидение», «Если в сердце живет любовь», «Привет», море других хитов и народная любовь. Савичева сотрудничала с Фадеевым вплоть до конца 2010-х, в итоге сохранив нормальные взаимоотношения с продюсером после окончания контракта. Елена Терлеева



Что было? Обладательница звучного и зычного, почти как у Кейт Буш, голоса сразу стала фавориткой второго сезона «Фабрики», дошла до финала и заняла второе место, и по этому поводу спорят до сих пор: в частности, Максим Фадеев как‑то сообщил, что именно Терлеева (а не Гагарина) — реальная победительница второй «Фабрики». Блогерка Любовь Терлецкая, обозревательница «Фабрики звезд», даже сделала специальный выпуск, где попыталась расследовать детали той победы. Что стало? Карьера Терлеевой после «Фабрики» чуть замедлилась, но все же большой хит у нее случился: без песни «Солнце» 2007 год представить себе очень сложно. Увы, это стало пиком сотрудничества Фадеева и Терлеевой: совсем скоро они прекратили вместе работать — в шоу-бизе 2000-х это означало буквально прыжок в бездну. Тем не менее, Терлеева продолжает записывать песни и по сей день. Елена Темникова

Что было? Одна из самых юных и ярких участниц «Фабрики», которая пела тогда совсем в иной манере, нежели сейчас, — более пронзительной и срывающейся на крик (тег: «Тату»). Распознать в стеснительной девушке из Кургана будущую фронтвумен «Serebro» было непросто. Дошла до финала и заняла третье место. Что стало? Serebro и выдающаяся сольная карьера. Темникова — одна из главных поп-исполнительниц десятых. А альбом «Temnikova 4» — лучшее тому доказательство. Полина Гагарина

Что было? Безупречный джазовый вокал, много «живых» номеров и итоговая победа, с которой до сих пор не согласны фанаты Елены Терлеевой. Что стало? Уход от Фадеева, забвение, «Кому? Зачем?» с Ириной Дубцовой, Меладзе и взлет с хитами «Нет» и «Спектакль окончен». Где Темникова брала страстью, там Гагарина брала интеллигентностью и примерным вокалом. Эти данные позволили ей быть угодной и обычным слушателям, и чиновникам от поп-культуры. Сейчас Гагарина — вероятно, главная государственная певица страны.