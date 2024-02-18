В Петербурге более 60 человек пострадали за сутки из‑за непогоды

В субботу, 17 февраля, в городе установилась плюсовая температура. Она привела к скользкой наледи на тротуарах и падающих сверху глыб снега.
Чаще всего петербуржцы обращались к медикам из‑за переломов рук, ног, травм головы и просто ушибов. В большинстве случаев пострадавших отпускали домой в удовлетворительном состоянии. Однако некоторым все же понадобилось лечение в больнице.
В январе в Москве заметили кубинок, участвующих в уборке снега. Фотографии с ними появились в московских телеграм-каналах. На них девушки в спецодежде чистили дороги от снега в Хамовниках и на Арбате.
Некоторые пользователи предположили, что в Москве не хватает дворников. Однако в префектуре ЦАО заявили, что штат сотрудников местного ГБУ «Жилищник» укомплектован на 100% (около 17 тыс. человек), однако «во время обильных снегопадов к уборке территорий округа привлекаются дополнительные ресурсы».
«Среди желающих принять участие в уборке снега на добровольной возмездной основе очень часто есть студенты, в том числе и кубинцы, которые обеспечиваются необходимым инвентарем и спецодеждой», — добавили там.