В Петербурге более 60 человек пострадали за сутки из‑за непогоды

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:04
Фото: Towfiqu barbhuiya/Unsplash

В Петербурге не менее 63 человек пострадали за сутки из‑за непогоды. Об этом сообщает 78.ru.

В субботу, 17 февраля, в городе установилась плюсовая температура. Она привела к скользкой наледи на тротуарах и падающих сверху глыб снега.

Чаще всего петербуржцы обращались к медикам из‑за переломов рук, ног, травм головы и просто ушибов. В большинстве случаев пострадавших отпускали домой в удовлетворительном состоянии. Однако некоторым все же понадобилось лечение в больнице.

В январе в Москве заметили кубинок, участвующих в уборке снега. Фотографии с ними появились в московских телеграм-каналах. На них девушки в спецодежде чистили дороги от снега в Хамовниках и на Арбате.

Некоторые пользователи предположили, что в Москве не хватает дворников. Однако в префектуре ЦАО заявили, что штат сотрудников местного ГБУ «Жилищник» укомплектован на 100% (около 17 тыс. человек), однако «во время обильных снегопадов к уборке территорий округа привлекаются дополнительные ресурсы».

«Среди желающих принять участие в уборке снега на добровольной возмездной основе очень часто есть студенты, в том числе и кубинцы, которые обеспечиваются необходимым инвентарем и спецодеждой», — добавили там.

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