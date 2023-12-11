Как снег на голову: почему в Москве и Петербурге опять проблемы с уборкой улиц зимой

В начале прошлого года в столице проводили программу по переучиванию безработных, чтобы они могли занять рабочие места на стройках и в системе ЖКХ, но вакансий все равно осталось много. По словам депутатки Госдумы Светланы Разворотневой, зарплаты дворников в столице находятся в диапазоне 50-70 тысяч рублей. Эти же цифры можно встретить в сервисах по поиску вакансий. Но исполнительная директорка Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина уверяет, что реальные зарплаты гораздо ниже. « Проблема с кадрами в ЖКХ никогда не была такой актуальной как сейчас. Всех мигрантов забрала доставка . У нас ставки очень низкие — от 28 до 40 тысяч рублей. А в доставке мигрант получает 100 тысяч в месяц. Это несоизмеримо. И мы не можем поднять эти ставки, не имеем на это право. Социальная ставка, по которой жители платят за услуги управляющей компании уже 20 лет не меняется, несмотря на инфляцию и другие экономические катаклизмы», — говорит она.