Как снег на голову: почему в Москве и Петербурге опять проблемы с уборкой улиц зимой

С уборкой действительно есть проблемы?
4 декабря заммэра Москвы Петр Бирюков отрапортовал: на уборку последствий обильного снегопада вышли свыше 135 тысяч человек и 18 тысяч коммунальной техники. При этом горожане жалуются, что ходить по многим районам города все еще небезопасно. Из‑за снежной каши легко поскользнуться, а под смесью грязи, снега и реагентов не видно льда. 3 декабря из‑за метели на Новорижском шоссе случилось массовое ДТП. Пострадало около 17 автомобилей, длина пробки достигла пяти километров.
В Петербурге на улицы выехали 853 уборочные машины и 894 дворника, в парки и скверы — 929 специалистов и 273 машины. Но коллапса избежать не удалось: на дорогах образовались 10–балльные пробки, в Пулково 5 рейсов отменили и 20 задержали. Губернатор города Александр Беглов даже призвал руководителей предприятий по возможности перевести часть сотрудников на удаленку. По меньшей мере 18 человек получили травмы из‑за гололеда за период с 27 ноября по 1 декабря.
Кто занимается уборкой в городе?
В России снег на проезжей части убирают городские коммунальные службы; площадки у подъездов, ступеньки, крыши, дорожки и парковочные места — управляющие компании (УК). Сотрудники ЖКХ ликвидируют последствия непогоды своими силами или заключают договоры с подрядчиками. Ответственность за качество уборки всегда несет городская администрация. По общим правилам снег обязаны убрать за 3-12 часов, устранить гололед на проезжей части — за 4-12 часов, а на тротуарах и пешеходных дорожках — за 12-24 часа.
В Москве за ситуацией с помощью метеодатчиков и методов прогнозирования следит специальный штаб. Именно он при необходимости отправляет технику в нужный район с четкими указаниями. С 2011 года для борьбы с гололедом в городе используют несколько видов реагентов. До –7°С на дорогах применяют жидкую смесь хлористого кальция с солью, ниже –7°С в снегопад — твердые реагентыХлористые натрий и кальций, ингибитор коррозии формиат натрия.. На тротуарах — смесь из 70% мраморной крошки и 30% соли и формиата натрия.
В Петербурге основным способом борьбы с гололедом является соль. Жители неоднократно жаловались губернатору Александру Беглову и просили не обрабатывать ею дороги. Но в этом году Смольный закупил в четыре раза больше хлорида натрия, чем годом ранее. В садах, скверах и парках продолжают использовать песок или гранитную крошку.
Почему возникают проблемы с уборкой снега?
Сейчас главная причина проблем с уборкой в России — недостаток кадров. В Москве не хватает от 30% до 50% дворников в зависимости от района. «Сейчас дефицит вызван не отсутствием людей. Люди приехали после пандемии, часть из них устроилась дворниками, [они] использовали это, чтобы въехать в Россию. Но потом дворниками не стали работать, а занимаются другими видами бизнеса, например курьерской доставкой, работой в такси, по хозяйству, идут на стройку. ЖКХ позволяет им легализоваться», — говорит председатель Жилищного союза Москвы, специалист по проблемам ТСЖ и ЖКХ Константин Крохин.
В начале прошлого года в столице проводили программу по переучиванию безработных, чтобы они могли занять рабочие места на стройках и в системе ЖКХ, но вакансий все равно осталось много. По словам депутатки Госдумы Светланы Разворотневой, зарплаты дворников в столице находятся в диапазоне 50-70 тысяч рублей. Эти же цифры можно встретить в сервисах по поиску вакансий. Но исполнительная директорка Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина уверяет, что реальные зарплаты гораздо ниже. «Проблема с кадрами в ЖКХ никогда не была такой актуальной как сейчас. Всех мигрантов забрала доставка. У нас ставки очень низкие — от 28 до 40 тысяч рублей. А в доставке мигрант получает 100 тысяч в месяц. Это несоизмеримо. И мы не можем поднять эти ставки, не имеем на это право. Социальная ставка, по которой жители платят за услуги управляющей компании уже 20 лет не меняется, несмотря на инфляцию и другие экономические катаклизмы», — говорит она.
В Петербурге из‑за большого количества осадков спрос на дворников к началу зимы вырос на 20%, если сравнивать с показателями за октябрь. Зарплаты увеличили: работникам предлагают в среднем 57,4 тысяч рублей, хотя еще в октябре речь шла о 37,9 тысячах. Это не дало результатов — Александр Беглов заявил, что городу сейчас не хватает шести тысяч работников.
Как убирают в других городах России?
Одним из образцовых примеров зимней уборки в России считают Мурманск. «Там есть городская система мониторинга уборки территории. Она может не только сама формировать отчеты о том, как ликвидировали последствия непогоды, но и планировать дальнейшие действия. К ней подключены уборочные машины с системой ГЛОНАСС. В онлайн-режиме программа следит, как используют технику и по какому маршруту она передвигается», — отмечает архитектор Алексей Арушанян. Почему подобное не работает в том же Петербурге, однозначного ответа нет. «Недостаточно поставить ГЛОНАСС, важно выстроить мониторинг и контроль, сделать техкарты и привлечь нужное количество техники», заключает он.
Среди успешных кейсов зимней уборки опрошенные «Афишей Daily» эксперты также выделили Петропавловск-Камчатский, где мониторят циклоны и выходят на ликвидацию последствий снегопадов заранее.
Первая заместительница главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
Петропавловск-Камчатский — один из самых снежных городов в России. Планируя уборку в период циклонов, мы опираемся не только на официальный прогноз погоды, но и анализируем общую обстановку. Перед каждым надвигающимся циклоном обязательно собираемся в штабе по снегоочистке, проговариваем все проблемные моменты, определяем дежурного каждой подрядной организации для оперативной связи.
У нас выстроена система контроля за действиями подрядных организаций через специальные группы администрации в мессенджерах. В них подрядчики отчитываются, где они работают, что сейчас делают и присылают фото- и видеоотчеты. Сюда же оперативно приходят замечания и рекомендации дорожным службам по расчистке и обработке наиболее проблемных участков. По такой же схеме функционируют группы в мессенджерах, координирующие работу автобусов.
Что касается вывоза снега, у нас нет снегоплавильных станций, как, например, в Петербурге. Мы вывозим все на полигоны, что занимает много времени. Но постоянная связь с подрядчиками очень помогает эффективно решать вопросы уборки.
Как решить проблему с уборкой снега и наледи в Москве и Петербурге?
У любого города есть отлаженная система уборки снега. В случае, если осадков оказалось больше, чем обычно, техники и людей может не хватить. Деньги на уборку выделяются из госбюджета раз в год. В этот момент еще невозможно спрогнозировать, какое количество снега выпадет в следующем году.
В Москве, на мой взгляд, нет проблемы с уборкой снега, по крайней мере в центре города. Да, он свален по обочинам, но полностью зачищать улицы до летнего состояния экономически неэффективно. Но есть другая трудность: в городе везде гранитная плитка, которая при небольшом снегопаде становится мокрой, и при резких заморозках появляется гололед. С ним крайне сложно бороться, потому что надо регулярно засыпать его солью, что не самое классное решение.
В Петербурге всегда плохо чистили улицы. Думаю, это связано с плохой организацией процесса, недостаточным количеством техники и нехваткой кадров, хаотичной парковкой. Кроме того, уборочным машинам сложно проехать по узким улицам.
Москве и Петербургу стоило бы присмотреться к опыту скандинавских стран. Там коммунальные службы не счищают снег до асфальта, а оставляют слой в несколько сантиметров. Его укатывают с помощью специальной техники и посыпают гранитной крошкой или гравием. Это позволяет избавить город от сильного гололеда и улучшает сцепление с дорогой.