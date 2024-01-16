В префектуре ЦАО объяснили участие кубинок в уборке снега. Там заявили, что дефицита кадров нет

Недавно стало известно, что в Москву на работы отправят 10 тыс. кенийцев. Представитель Государственной палаты Кении Хусейн Мохамед сообщил, что со столичными властями уже есть договоренность. В какой именно сфере будут работать мигранты, он не уточнил.