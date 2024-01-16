В префектуре ЦАО объяснили участие кубинок в уборке снега. Там заявили, что дефицита кадров нет

В пресс-службе префектуры ЦАО Москвы объяснили «Подъему» участие кубинок в уборке снега. Там заявили, что дефицита кадров нет, а снег убирать на добровольной и возмездной основе вызвались студентки с Кубы.
Фотографии кубинских работниц появились в московских телеграм-каналах на прошлой неделе. Девушки в спецодежде вышли убирать снег в Хамовниках и на Арбате.
В комментариях отметили, что для уроженок Кубы, где снег был зафиксирован лишь один раз в истории, подобная работа кажется непривычной. Некоторые пользователи предположили, что в Москве не хватает дворников.
Однако в префектуре ЦАО заявили, что штат сотрудников местного ГБУ «Жилищник» укомплектован на 100% (около 17 тыс. человек), однако «во время обильных снегопадов к уборке территорий округа привлекаются дополнительные ресурсы».
«Среди желающих принять участие в уборке снега на добровольной возмездной основе очень часто есть студенты, в том числе и кубинцы, которые обеспечиваются необходимым инвентарем и спецодеждой», — добавили там.
«Комсомольской правда» уточняет, что добровольцам за уборку снега выплачивают по 1000 рублей.
Недавно стало известно, что в Москву на работы отправят 10 тыс. кенийцев. Представитель Государственной палаты Кении Хусейн Мохамед сообщил, что со столичными властями уже есть договоренность. В какой именно сфере будут работать мигранты, он не уточнил.