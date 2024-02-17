Deadline: Люк Бессон экранизирует «Дракулу»

Следующим фильмом Люка Бессона станет экранизация «Дракулы», сообщает Deadline со ссылкой на источники, близкие к производству.
По их словам, картина представит собственный взгляд режиссера на классический роман Брэма Стокера. Она расскажет историю происхождения персонажа и уделит больше внимания взаимоотношениям Дракулы с женой, из‑за смерти которой он решил стать вампиром. Инсайдеры говорят, что в фильме планируют использовать «эпические и впечатляющие» спецэффекты.
Роль Дракулы исполнит Калеб Ландри Джонс — лауреат Канн за роль в фильме «Нитран» и обладатель премии Гильдии актеров США, которую вручили актерскому составу картины «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».
С ним на экране должен появиться двукратный обладатель «Оскара» Кристоф Вальц. Пока неясно, какая роль ему достанется, но, по словам источников, одна из главных.
Создатели — Luc Besson Productions и EuropaCorp — ведут переговоры и с другими известными актерами. Съемки планируется начать в этом году.
Deadline пишет, что у проекта ожидается большой для европейского фильма бюджет, но он будет далек от бюджета другой работы Бессона — «Валериан и город тысячи планет» (197 млн евро).
Предыдущий фильм французского режиссера — «Догмен» — представили в прошлом году на Венецианском кинофестивале (и Бессон прослезился на премьере). По мнению кинокритика «Афиши» Никиты Лаврецкого, в «Догмене» автор «возвращается к истокам» — «а именно к жанру дешевого, сердитого и чрезвычайно стильного треш-триллера».