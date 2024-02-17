Deadline: Люк Бессон экранизирует «Дракулу»

По их словам, картина представит собственный взгляд режиссера на классический роман Брэма Стокера. Она расскажет историю происхождения персонажа и уделит больше внимания взаимоотношениям Дракулы с женой, из‑за смерти которой он решил стать вампиром. Инсайдеры говорят, что в фильме планируют использовать «эпические и впечатляющие» спецэффекты.