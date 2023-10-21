Росстат: население России сократится до 139 млн человек к 2045 году

Ожидаемая продолжительность жизни вырастет до 79,83 года, при этом ожидаемая продолжительность жизни женщин достигнет 83,24 года, а мужчин — 75,9 года. Росстат также подчеркивает, что в 2045 году родится 1,43 млн младенцев, суммарный коэффициент рождаемости составит 1,663 (число детей в расчете на одну женщину).