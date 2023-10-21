Росстат: население России сократится до 139 млн человек к 2045 году

Росстат опубликовал демографический прогноз до конца 2045 года. Он был рассчитан с учетом результатов Всероссийской переписи населения, которая составила 146,45 млн человек на 1 января 2023 года.
По данным Росстата, к 1 января 2046 года население страны сократится до 138,77 млн человек. Женщин по-прежнему будет больше, чем мужчин — на тысячу мужчин будет приходиться 1138 женщин.
Ожидаемая продолжительность жизни вырастет до 79,83 года, при этом ожидаемая продолжительность жизни женщин достигнет 83,24 года, а мужчин — 75,9 года. Росстат также подчеркивает, что в 2045 году родится 1,43 млн младенцев, суммарный коэффициент рождаемости составит 1,663 (число детей в расчете на одну женщину).
При расчете прогноза учитывались не только результаты Всероссийской переписи населения, но и демографические тенденции, а также реализуемые властями национальные проекты и федеральные программ, направленные на поддержку материнства и детства
Росстат уточняет, что прогноз был составлен без учета населения, проживающего в новых регионах России (Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская и Херсонская области).