Умер один из самых известных российских фотографов Дмитрий Марков

В возрасте 41 года умер фотограф Дмитрий Марков, известный по серии снимков «провинциальной России». Об этом сообщает «Псковская губерния» со ссылкой на его друзей.
Причина смерти Маркова не уточняется.
Марков известен своими исследованиями России за пределами больших городов. Он также работал над бэкстейджем со съемок фильма «Петровы в гриппе».
В 2020 году Марков приходил на интервью к Юрию Дудю*. Фотограф познакомил журналиста со своими друзьями не из Москвы и Петербурга, поговорил о главных проблемах российской провинции и рассказал о наркозависимости.
В 2021 году Марков продал снимок с силовиком под портретом Владимира Путина. Цена лота на аукционе достигла 2 млн рублей, фотографию приобрела женщина по имени Екатерина.
* Юрий Дудь внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.