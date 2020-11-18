Героем нового выпуска шоу «вДудь» стал российский фотограф Дмитрий Марков. Посмотреть видео можно на ютьюбе.

Марков, которого Юрий Дудь назвал одним из главных отечественных фотографов, известен своими исследованиями России за пределами больших городов. Он познакомил Дудя со своими друзьями не из Москвы и Петербурга, поговорил о главных проблемах русской провинции и рассказал о наркозависимости.

«Этот выпуск — не попытка объять все проблемы, все особенности и всю боль нашей страны. Этот выпуск — это путешествие по двум регионам, не самым цветущим, но и не самым запущенным, и попытка понять на их примере, как живет Россия», — предупреждает Дудь в начале видео.