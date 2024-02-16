Заместитель председателя ЦИК пригрозил Надеждину иском о невозврате денег сторонникам

«Задолженность по возврату денег, неправомерно полученных, — 1 млн 125 тыс. 786 рублей. В течение 10 дней эти деньги не были перечислены, не были возвращены. Поэтому, я так понимаю, у нас будет необходимость составить протокол об административном нарушении или на Бориса Борисовича [Надеждина], или на финансового уполномоченного», — цитирует его слова ТАСС.