Заместитель председателя ЦИК пригрозил Надеждину иском о невозврате денег сторонникам

На Бориса Надеждина могут составить административный протокол из‑за невозврата денег тем, кто жертвовал деньги в его избирательный фонд. Об этом сообщил заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев на заседании комиссии.
«Задолженность по возврату денег, неправомерно полученных, — 1 млн 125 тыс. 786 рублей. В течение 10 дней эти деньги не были перечислены, не были возвращены. Поэтому, я так понимаю, у нас будет необходимость составить протокол об административном нарушении или на Бориса Борисовича [Надеждина], или на финансового уполномоченного», — цитирует его слова ТАСС.
По словам Булаева, на момент отказа Надеждину в регистрации на его избирательном счете было 1 млн 345 тыс. рублей, а сейчас там осталось 5000 рублей, остальные деньги сняли.
Согласно закону, бывший кандидат должен вернуть в установленный срок неизрасходованные пожертвования от граждан или юридических лиц. Статья 5.50 КоАП предусматривает за нарушение этих правил штрафы для физлиц от 10 до 20 тыс. рублей, для избирательных объединений — от 100 до 300 тыс. рублей.
Центризбирком отказался регистрировать Надеждина кандидатом в президенты на заседании 8 февраля. Ведомство признало недействительными 9147 подписей в поддержку политика, действительными — 95 587 из 104 734 (то есть 91%). Для регистрации кандидата доля недействительных подписей не должна превышать 5%.
Борис Надеждин был единственным потенциальным кандидатом в президенты РФ, который открыто выступал за завершение военной спецоперации и возвращение всех мобилизованных. Среди других пунктов его программы — увеличение полномочий региональных властей, возвращение прямых выборов мэров и губернаторов, амнистия политзаключенных.