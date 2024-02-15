Верховный суд отклонил иски Надеждина

Второй иск был об оспаривании формы ведомости проверки подписных листов. Надеждин хотел оспорить признание недействительными более 4500 подписей по «заключению почерковеда», которого, по его словам, ему не выдали, а также «из‑за незначительного несоответствия адреса в паспорте и в справке МВД».