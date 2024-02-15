Верховный суд отклонил иски Надеждина

Первый иск касался нормы Центризбиркома, по которой списки сборщиков подписей должен заверять нотариус определенного региона. Надеждин рассказал, что комиссия признала недействительными подписи, собранные в Москве у жителей других регионов. Основание — сборщики зарегистрированы не в регионе проживания подписантов.
Второй иск был об оспаривании формы ведомости проверки подписных листов. Надеждин хотел оспорить признание недействительными более 4500 подписей по «заключению почерковеда», которого, по его словам, ему не выдали, а также «из‑за незначительного несоответствия адреса в паспорте и в справке МВД».
ЦИК счел претензии необоснованными и просил ВС отказать в удовлетворении исков.
Оба решения Надеждин собирается обжаловать и подать в КС иск об оспаривании отказа в регистрации. «Я не сдаюсь и не сдамся», — написал политик.
Центризбирком отказался регистрировать Надеждина кандидатом в президенты на заседании 8 февраля. Ведомство признало недействительными 9147 подписей в поддержку политика, действительными — 95 587 из 104 734 (то есть 91%). Для регистрации кандидата доля недействительных подписей не должна превышать 5%.
Борис Надеждин был единственным потенциальным кандидатом в президенты РФ, который открыто выступал за завершение военной спецоперации и возвращение всех мобилизованных. Среди других пунктов его программы — увеличение полномочий региональных властей, возвращение прямых выборов мэров и губернаторов, амнистия политзаключенных.