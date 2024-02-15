В России вырос спрос на специалистов по борьбе с алкогольной зависимостью

В 2022 году Росстат зафиксировал в России 54,2 тыс. человек с диагнозом «алкогольная зависимость» и 12,9 тыс. с диагнозом «алкогольный психоз». Тогда «Коммерсант» отмечал, что с 2010 по 2021 год число впервые выявленных пациентов с алкогольной зависимостью сократилось почти в два раза — с 100 тыс. до 53 тыс. человек.