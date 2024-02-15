В России вырос спрос на специалистов по борьбе с алкогольной зависимостью

В начале 2024-го спрос на психологов в России увеличился 35% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «Авито Услуг».
По числу запросов второй год подряд лидируют детские психологи. Спрос на их услуги в феврале вырос на 63% по сравнению с прошлым февралем.
На втором месте — семейные специалисты (+52%), а на третьем — специалисты, которые помогают справиться с алкогольной зависимостью (+85%). На «Авито Услугах» таких специалистов стало на 126% больше.
«Любая зависимость — это болезнь, единицы могут справиться с ней самостоятельно. Поэтому обращение к специалистам так же естественно, как обращение к доктору за помощью, когда страдает один из органов», — отметила клинический психолог медтехкомпании «Доктор рядом» Олеся Толстухина.
По данным сервиса, спрос также увеличился на консультации сексологов (+9%) и гипнотерапевтов (+60%). Менее востребованными стали услуги психологов по профориентации (–48%).
В 2022 году Росстат зафиксировал в России 54,2 тыс. человек с диагнозом «алкогольная зависимость» и 12,9 тыс. с диагнозом «алкогольный психоз». Тогда «Коммерсант» отмечал, что с 2010 по 2021 год число впервые выявленных пациентов с алкогольной зависимостью сократилось почти в два раза — с 100 тыс. до 53 тыс. человек.