Росстат зафиксировал число людей с алкогольной зависимостью

Издание отмечает, что с 2010 по 2021 год число впервые выявленных пациентов с алкогольной зависимостью сократилось почти в два раза — с 100 тыс. до 53 тыс. человек. Выявленные с алкогольной зависимостью в 2022-м находятся под диспансерным наблюдением.