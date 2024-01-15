Росстат зафиксировал число людей с алкогольной зависимостью

В 2022 году в России диагноз «алкогольная зависимость» поставили 54,2 тыс. пациентам, «алкогольный психоз» — 12,9 тыс., передает «Коммерсант» данные Росстата. Данных за 2023 год не опубликованы.
Издание отмечает, что с 2010 по 2021 год число впервые выявленных пациентов с алкогольной зависимостью сократилось почти в два раза — с 100 тыс. до 53 тыс. человек. Выявленные с алкогольной зависимостью в 2022-м находятся под диспансерным наблюдением.
Ранее в Минздраве отмечали, что в период пандемии коронавируса «был нарушен тренд к снижению потребления алкоголя и непосредственно связанной с алкоголем смертности» из‑за «стресса от пандемии», поэтому «наблюдалась небольшая негативная динамика». Среди причин роста числа пациентов с алкогольной зависимостью эксперты, опрошенные «Коммерсантом», назвали также «усиление геополитических противостояний».
Руководитель наркологической и психиатрической клиники Руслан Исаев отметил, что современная молодежь перестает пить алкоголь и переходит на нехимические виды зависимости, в частности игроманию и номофобию (зависимость от мобильного телефона или страх остаться без него).