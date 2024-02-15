Мэтт Деймон намекнул на шестую часть «Джейсона Борна»

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:25
Фото: Universal Pictures

Мэтт Деймон намекнул на «Позднем шоу» со Стивеном Колбертом о разработке шестой части шпионской франшизы «Джейсон Борн».

Он сказал, что у него нет никаких подробностей о фильме, но упомянул, что у режиссера «На Западном фронте без перемен» Эдварда Бергера была идея для фильма, и в настоящее время он работает над ней.

О том, что Universal могла начать работу над новым фильмом о Джейсоне Борне Deadline писал еще в ноябре 2023-го. Источники издания утверждали, что к главной роли в боевике вернется Мэтт Деймон.

Франшиза о Джейсоне Борне насчитывает пять фильмов, в четырех из которых главную роль исполнил Мэтт Деймон, а в одном — Джереми Реннер. Он сыграл в «Эволюции Борна», отошедшей от повествования.

Последний фильм франшизы вышел в 2016 году. Деймон признавался, что ради съемок во франшизе он отказался от роли в «Аватаре» Джеймса Кэмерона, где ему предлагали 10% от сборов картины.

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