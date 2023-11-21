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Universal работает над новым фильмом о Борне

Семён Гудошников
Сегодня в 09:24

Студия Universal начала работу над новым фильмом о Джейсоне Борне, сообщил Deadline.

Режиссером проекта может стать Эдвард Бергер, работавший над фильмом «На западном фронте без перемен». Картина выиграла четыре премии «Оскар» весной, получила хорошие отзывы критиков и зрителей. Это позволило Бергеру попасть в высшую лигу Голливуда.

Источники издания утверждают, что к главной роли в боевике вернется Мэтт Деймон, который исполнял роль Борна в четырех из пяти фильмов о шпионе. По словам собеседников Deadline, Деймон никогда не уходил из франшизы навсегда, поэтому авторы нового фильма надеются привлечь именитого актера хорошим сценарием.

Предыдущий фильм о Джейсоне Борне вышел в 2016 году. В июле Деймон признался, что ради съемок во франшизе он отказался от роли в «Аватаре» Джеймса Кэмерона, где ему предлагали 10% от сборов картины.

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Эдвард БергерМэтт ДеймонДжеймс Кэмерон
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