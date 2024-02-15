На Бали откроется российское генконсульство

Накануне на Бали появился туристический сбор для путешественников. Стоимость сбора составит 150 тыс. индонезийских рупий (около 10 долларов) с человека. При наличии зарубежных карт, в том числе японской JCB, американской American Express и BCA, оплатить налог можно на сайте до прибытия, а наличными — только по приезде и при наличии паспорта в аэропорту.