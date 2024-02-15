На Бали откроется российское генконсульство

Власти Индонезии согласились на открытие российского консульства на Бали, передает РИА «Новости». На данные момент согласуются технические детали, рассказали в посольстве РФ в Индонезии.
Пока что на Бали работает почетный консул РФ И Геде Дхарма Виджая, который не работает на госслужбе, но может выполнять отдельные консульские функции под руководством российского диппредставительства в Индонезии.
Накануне на Бали появился туристический сбор для путешественников. Стоимость сбора составит 150 тыс. индонезийских рупий (около 10 долларов) с человека. При наличии зарубежных карт, в том числе японской JCB, американской American Express и BCA, оплатить налог можно на сайте до прибытия, а наличными — только по приезде и при наличии паспорта в аэропорту.
В феврале посол РФ в Индонезии Людмила Воробьева заявила, что прямые рейсы между Москвой и Бали могут быть возобновлены в ближайшее время. По ее словам, индонезийский остров является одним из самых любимых мест отдыха россиян.