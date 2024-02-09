Оплатить туристический налог на Бали можно будет наличными и зарубежными картами Visa и Mastercard

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:50
Фото: Sebastian Pena Lambarri/Unsplash

Оплатить туристический налог на Бали, который введут с 14 февраля, можно будет наличными деньгами, а также с помощью карт Visa и Mastercard зарубежных банков. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на индонезийских партнеров.

При наличии зарубежных карт, в том числе японской JCB, американской American Express и BCA, оплатить налог можно на сайте до прибытия на Бали. Нужно указать полное имя по паспорту, адрес электронной почты, номер паспорта и дату прибытия.

С помощью наличных денег оплата возможна только по приезде и при наличии паспорта — у специальной стойки в аэропорту Денпасар. В качестве подтверждения оплаты, в том числе через сайт, турист получит QR-код.

Туристический налог составит 150 тыс. индонезийских рупий (около 9,6 доллара). При путешествии в соседнюю провинцию повторно оплачивать налог будет не нужно, а при выезде и очередном въезде — да. Деньги пойдут на охрану окружающей среды, защиту культуры и строительство туристической инфраструктуры, объясняли местные власти.

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