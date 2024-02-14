На Бали ввели туристический сбор для иностранцев

С 14 февраля на Бали вводится туристический сбор для путешественников. Об этом сообщается на сайте правительственной инициативы Love Bali, направленной на сохранение природы острова.
Стоимость сбора составит 150 тыс. индонезийских рупий (около 10 долларов) на человека. По прибытии или перед путешествием на Бали сбор необходимо оплатить Love Bali.
Это касается всех, кроме обладателей дипломатической или студенческой визы, а также представителей официальных делегаций. Кроме того, сбор не будут платить граждане Индонезии и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Средства потратят на инициативы по сохранению культуры и природы острова. В программу входят в том числе проекты по восстановлению мангровых зарослей и коралловых рифов.
По данным правительства Индонезии, в 2023 году Бали посетили около 11 млн иностранных туристов. От туристического сбора власти могут получать около 180 тыс. долларов, пишет ТАСС.