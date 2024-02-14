Новый сезон «Настоящего детектива» обошел по просмотрам предыдущие части

Новый сезон «Настоящего детектива» с подзаголовком «Ночная страна» стал самым просматриваемым среди остальных частей. Об этом сообщает Deadline.
«Ночную страну» посмотрели 12,7 млн зрителей. Этот показатель обогнал первый сезон со средней аудиторией в 11,9 млн на серию.
Первые два эпизода сезона сериала от HBO продолжают опережать второй сезон «Белого лотоса» (8,6 млн) и четвертый сезон «Наследников» (7,9 млн).
Действие «Ночной страны» разворачивается на Аляске, где двум детективам приходится работать вместе, чтобы раскрыть загадочное дело, связанное с исчезновением восьми ученых с арктической исследовательской станции.
«Чтобы раскрыть это дело, детективам Лиз Дэнверс и Эванджелин Наварро придется столкнуться с тьмой, которую они носят в себе, и докопаться до призрачных истин, погребенных под вечными льдами», — гласит синопсис.
Шоураннером, сценаристом и режиссером сезона выступила Исса Лопес. В актерский состав «Ночной страны» вошли Джоди Фостер, Кали Рейс, Финн Беннетт, Фиона Шоу, Кристофер Экклстон, Изабелла Лаблан, Джон Хоукс, Анна Ламбе, Ака Нивиана и другие.