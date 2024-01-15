«Возможно, лучше первого сезона»: что критики думают о новой части «Настоящего детектива»

На стриминге Max вышел первый эпизод четвертого сезона сериала «Настоящий детектив». В новой части антологии, получившей подзаголовок «Ночная страна», детективы Лиз Дэнверс (Джоди Фостер) и Эванджелин Наварро (Кали Рейс) расследуют исчезновение нескольких мужчин на научной станции на Аляске.
Многие зрители встретили первую серию без энтузиазма — на Rotten Tomatoes среди обычной аудитории шоу получило всего 56%. Люди жаловались на диалоги, сюжет и не впечатляющие спецэффекты.
Критики, напротив, встретили премьеру положительно. Среди них на Rotten Tomatoes сезон заработал рейтинг 92% с 72 рецензиями, а на Metacritic остановился на отметке 78 баллов после 37 отзывов.
Что пишут критики:
«Четвертая часть „Настоящего детектива“ — это одновременно оригинальный отход от предыдущих сезонов и однозначный ответ на слабые места серии. После провального второго и улучшенного, но все же недосказанного, третьего сезона, Пиццолатто окончательно покинул позицию шоураннера, оставшись исполнительным продюсером. На его месте — мексиканская режиссерка Исса Лопес», — написала авторка Variety Элисон Херман.
«На этом нововведения не заканчиваются. Впервые за историю сериала главные герои — это женские персонажи. Их сыграли легендарная Джоди Фостер, и экс-боксерка Кали Рейс. Однако новый сезон меняет правила игры не только в вопросе гендера. За свои шесть серий „Ночная страна“ демонстрирует совершенно новый подход к сверхъестественному и мистическому, впервые выводя на первый план то, что в прошлых частях маячило на фоне», — продолжила она.
«В сериале всегда играли звезды первой величины. В первом сезоне это были Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон, во втором — Колин Фаррелл, Винс Вон, Рэйчел Макадамс, а в предпоследнем — Махершала Али. Не стала исключением и новая часть антологии. Однако выделяться на фоне остальных сериал заставляет далеко не только это — „Ночная страна“ кинематографична во всех своих аспектах. Оператор Флориан Хоффмайстер явно наслаждается зимним пейзажем Аляски (или в случае большинства серий — Исландии). Каждая снежинка так отражает свет, что становится похожей на маленький диско-шар, впечатляюще освещая беспросветный зимний мрак», — Independent.
«Даже несмотря на прошлые неудачи сериала, перед Иссой Лопес стояла довольно амбициозная задача. После просмотра уже первой серии становится понятно, что она с ней справилась. Фостер, Рейс и Лопес — это сильный творческий тандем, который прекрасно дополняет проект новыми красками. Новый сезон, действие которого переносит нас в заснеженную Аляску, — это самобытная детективная драма, которая эффектно соединяет элементы сверхъестественного и будничного человеческого зла», — Collider.
«„Ночная страна“ — это тот тип ТВ-шоу, который умудряется быть одновременно достаточно смелым, неожиданным, затягивающим и сильным. Оно держит нас своими жесткими холодными руками, и даже не думает отпускать», — поделилась она.
«Здесь, как и в первом сезоне, уровень напряжения зашкаливает, а беспросветный цинизм в отношении человеческих жизней и химия главных героинь лишь увеличивают знакомые впечатления. От атмосферы оккультизма до ретроспективного расследования — многое тут напоминает об эпизодах, запустивших сериал. И все же Лопес удается превратить привычные сюжетные ходы в самобытную историю, которая, с одной стороны, раскрывается в виде захватывающего триллера, а с другой — наглядно демонстрирует людей, живущих на краю пропасти. Не только в плане географии, но и в плане культуры и психики», — Financial Times.
Премьера первого сезона «Настоящего детектива» состоялась 12 января 2014 года. Главные роли в нем исполнили Мэттью Макконахи, Вуди Харрельсон и Мишель Монаган.
Сериал был встречен с восторгом как критиками, так и зрителями. Он получил 5 премий «Эмми», а также был награжден премией Ассоциации телевизионных критиков и премией Британской академии кино и телевизионных искусств. Создатель серии Ник Пиццолатто был отмечен двумя премиями Гильдии сценаристов США.