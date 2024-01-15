«Возможно, лучше первого сезона»: что критики думают о новой части «Настоящего детектива»

«Здесь, как и в первом сезоне, уровень напряжения зашкаливает, а беспросветный цинизм в отношении человеческих жизней и химия главных героинь лишь увеличивают знакомые впечатления. От атмосферы оккультизма до ретроспективного расследования — многое тут напоминает об эпизодах, запустивших сериал. И все же Лопес удается превратить привычные сюжетные ходы в самобытную историю, которая, с одной стороны, раскрывается в виде захватывающего триллера, а с другой — наглядно демонстрирует людей, живущих на краю пропасти. Не только в плане географии, но и в плане культуры и психики», — Financial Times.