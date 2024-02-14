Marvel объявила состав «Фантастической четверки». В него вошел Педро Паскаль

Слухи о том, что Паскаль может сыграть Рида Ричардса (Мистера Фантастика) появились еще в прошлом году. Тогда Deadline обращал внимание, что у актера довольно плотный рабочий график, который включает в себя работу над продолжением «Гладиатора» Ридли Скотта, вторым сезоном «Одних из нас», а также участие в хорроре «Weapons» от режиссера «Варвара» Зака Креггера.