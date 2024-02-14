Marvel объявила состав «Фантастической четверки». В него вошел Педро Паскаль

Marvel наконец объявила состав «Фантастической четверки». Релиз фильма в мировом прокате состоится 25 июля 2025 года.
Мистера Фантастика сыграет Педро Паскаль, Человека-факела — Джозеф Куинн, Женщину-невидимку — Ванесса Кирби, а Существо — Эбон Мосс-Бахрах.
Перезапуск «Фантастической четверки» должен будет положить начало шестой фазе вселенной. В основу картины ляжет комикс Стэна Ли и Джека Кирби, вышедший в 1961 году. Графический роман рассказывает о команде супергероев, состоящей из Мистера Фантастика, Женщины-невидимки, Человека-факела и Существа.
О планах снять экранизацию комикса стало известно в конце 2020 года. Тогда режиссером картины планировал стать Джон Уоттс, но он заявил, что не будет принимать участия в проекте, в апреле 2022 года. В итоге в качестве постановщика выступает Мэтт Шэкман, известный по работе над сериалами «ВандаВижен», «В Филадельфии всегда солнечно» и «Хорошая жена».
Слухи о том, что Паскаль может сыграть Рида Ричардса (Мистера Фантастика) появились еще в прошлом году. Тогда Deadline обращал внимание, что у актера довольно плотный рабочий график, который включает в себя работу над продолжением «Гладиатора» Ридли Скотта, вторым сезоном «Одних из нас», а также участие в хорроре «Weapons» от режиссера «Варвара» Зака Креггера.