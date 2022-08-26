Режиссер «ВандыВижена» Мэтт Шекман намерен снять «Фантастическую четверку»

Американский режиссер Мэтт Шекман, известный как постановщик сериалов «ВанжаВижен» и «В Филадельфии всегда солнечно», может снять фильм «Фантастическая четверка». Об этом сообщили Deadline и THR.

Кинематографист обсуждает свое участие в проекте с представителями Marvel Studios. Среди других специалистов, которые могут занять режиссерское кресло ленты — Майкл Мэттьюс («Любовь и монстры») и Рид Каролин («Лулу и Бриггс»).

«Фантастическая четверка» должна выйти на экраны 8 ноября 2024 года. Кто снимется в фильме, пока неизвестно. В съемках может принять участие Джон Красински — он исполнил роль Мистера Фантастика в «Докторе Стрэндже в мультивселенной безумия».

Картина будет основана на комиксе Стэна Ли и Джэка Кирби, вышедшем в 1961 году. Графический роман рассказал о команде супергероев, состоящей из Мистера Фантастика, Женщины-невидимки, Человека-факела и Существа.

О планах снять экранизацию комикса стало известно в конце 2020 года. Тогда режиссером картины планировал стать Джон Уоттс, но он заявил, что не будет принимать участия в проекте, в апреле 2022 года.