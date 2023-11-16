Педро Паскаль может сыграть в «Фантастической четверке»

С ролью Мистера Фантастика, изобретателя и лидера команды супергероев, в разное время связывали Адама Драйвера, Джейка Джилленхола и Мэтта Смита, однако в итоге компания обратилась к звезде «Одних из нас». Ещё один кандидат, Джон Красински даже исполнил роль в «Докторе Стрэндже: Мультивслеленная безумия», но в фильм тоже не попал. Актеров в ролях Сью и Джонни Шторм, а также Бена Гримма пока не называют.