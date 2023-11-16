Педро Паскаль может сыграть в «Фантастической четверке»

Педро Паскаль может сыграть Рида Ричардса в новой «Фантастической четверке», сообщили инсайдер Дэниел Рихтман и источники Deadline. По информации SlashFilm, актер уже подписал контракт, и о нем должны сообщить в скором времени. Marvel и Disney пока не комментируют эту информацию.
С ролью Мистера Фантастика, изобретателя и лидера команды супергероев, в разное время связывали Адама Драйвера, Джейка Джилленхола и Мэтта Смита, однако в итоге компания обратилась к звезде «Одних из нас». Ещё один кандидат, Джон Красински даже исполнил роль в «Докторе Стрэндже: Мультивслеленная безумия», но в фильм тоже не попал. Актеров в ролях Сью и Джонни Шторм, а также Бена Гримма пока не называют.
Deadline обращает внимание, что сейчас у Паскаля довольно плотный рабочий график, который включает в себя работу над продолжением «Гладиатора» Ридли Скотта (его производство должно начаться в ближайшие недели), вторым сезоном «Одних из нас», а также участие в хорроре «Weapons» от режиссера «Варвара» Зака Креггера.
При этом съемки «Фантастической четверки» должны начаться уже в начале 2024 года, а режиссер Мэтт Шэкман (известен по работе над «Вандавижн», «В Филадельфии всегда солнечно» и «Хорошая жена») уже занят предпродакшеном в Англии. Над сценарием трудится Джош Фридман, бывший автором сериала «Основание» и соавтором «Аватара: Путь воды».