«Считают меня недостаточно раскаявшейся»: Лолита обвинила общественников в отмене ее концертов

«Я на протяжении многих лет ездила по госпиталям во время разных вооруженных столкновений, я видела разной степени увечья, я покупала аппаратуру. Я делала все возможное, чтобы в палатах <…> могли смотреть хотя бы телевизор, <…> у меня есть медаль за это. <…> Еще за мой счет сделана не одна операция. <…> Я одна из первых, кто пел концерты в Донецке и Луганске, <…> сейчас я буду принимать участие в восстановлении храма на одной из новых территорий», — рассказала Милявская.