«Считают меня недостаточно раскаявшейся»: Лолита обвинила общественников в отмене ее концертов

Лолита Милявская обвинила общественников в отмене ее юбилейных концертов в разных городах. Певицу считают «недостаточно раскаявшейся», поэтому обращаются к властям, предположила она.
«Я на протяжении многих лет ездила по госпиталям во время разных вооруженных столкновений, я видела разной степени увечья, я покупала аппаратуру. Я делала все возможное, чтобы в палатах <…> могли смотреть хотя бы телевизор, <…> у меня есть медаль за это. <…> Еще за мой счет сделана не одна операция. <…> Я одна из первых, кто пел концерты в Донецке и Луганске, <…> сейчас я буду принимать участие в восстановлении храма на одной из новых территорий», — рассказала Милявская.
Певица пояснила, что не предавала ничего из перечисленного огласке из‑за чувства интеллигентности, но сейчас, «наверное, должна это сделать».
Ранее об отмене концертов Лолиты сообщили в Екатеринбурге, Перми, Новосибирске и других городах. Срыв ее выступлений и пропажа из телеэфиров начались еще в конце декабря 2023 года, после участия в «почти голой» вечеринке Насти Ивлеевой.