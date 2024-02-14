«Невеста Ноября» и «Пятьдесят оттенков серого» стали самыми читаемыми любовными романами в 2023 году

Любовные романы вошли в десятку наиболее популярных жанров. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе «Яндекс Маркета».
По данным сервиса, чаще всего россияне выбирают поджанры любовного фэнтези, истории о современной любви и классические любовные романы.
В 2023 году самыми популярными романтическими романами стали «Невеста Ноября» Л.Арден и «Пятьдесят оттенков серого» Э.Л.Джеймс, «Мара и Морок» Л.Арден, «Баллада о змеях и певчих птицах» С.Коллинз и «Мое прекрасное несчастье» Д.МакГвайр.
Ранее в России вырос спрос на книгу «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова после выхода одноименного фильма Михаила Локшина.
В первую неделю после премьеры фильма — с 25 января по 4 февраля — в книжной сети «Читай-город — Буквоед» продажи «Мастера и Маргариты» увеличились в 4,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, в «Республике» сообщили о росте в 4,6 раза в штуках, в «Амитале» — в 4,7 раза в экземплярах и в 5,5 раза в прибыли, а в «Москве» — в 7 раз в экземплярах и в 10 раз в прибыли.