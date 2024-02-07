Спрос на книгу «Мастер и Маргарита» вырос после выхода фильма

В первую неделю после премьеры фильма — с 25 января по 4 февраля — в книжной сети «Читай-город — Буквоед» продажи «Мастера и Маргарита» увеличились в 4,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, в «Республике» сообщили о росте в 4,6 раза в штуках, в «Амитале» — в 4,7 раза в экземплярах и в 5,5 раза в деньгах, а в «Москве» — в 7 раз в экземплярах и в 10 раз в деньгах.