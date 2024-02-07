Спрос на книгу «Мастер и Маргарита» вырос после выхода фильма

После старта проката фильма «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина вырос спрос на одноименный роман Михаила Булгакова, сообщают «Ведомости». Покупки произведения выросли в 4–7 раз, на маркетплейсах — до 6 раз.
В первую неделю после премьеры фильма — с 25 января по 4 февраля — в книжной сети «Читай-город — Буквоед» продажи «Мастера и Маргарита» увеличились в 4,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, в «Республике» сообщили о росте в 4,6 раза в штуках, в «Амитале» — в 4,7 раза в экземплярах и в 5,5 раза в деньгах, а в «Москве» — в 7 раз в экземплярах и в 10 раз в деньгах.
В московском магазине «Библио-глобус» отметили увеличение продажи книги «Князь тьмы. Полная история „Мастера и Маргариты“», в которой собраны разные редакции романа.
Wildberries заметил увеличение продаж в 6 раз, «Мегамаркет» — в 1,4 раза. На «Литрес», в «Букмейте» и «Строках» пользователи стали обращаться (покупать, скачивать бесплатно или читать и слушать по подписке) к роману Булгакова в 4, 9 и 50 раз чаще соответственно.
«Мастер и Маргарита» и без картины Локшина не первый год входит в топ самых популярных книг у россиян. Так было и в 2023-м.
Тем временем лента по мотивам книги собрала миллиард рублей в прокате. Главные роли в картине исполнили Евгений Цыганов, Юлия Снигирь и Аугуст Диль, получивший популярность благодаря своей роли в «Бесславных ублюдках» Квентина Тарантино.